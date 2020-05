Interview mit Virenforscher : „So läuft das nun seit 2003“

Herr Professor, Sie forschen als Biochemiker seit langem an Coronaviren. Es wird gesagt, sie seien Ihre Leidenschaft. Wie kamen Sie dazu?

Ich habe an der Universität in Jena angefangen mit den Coronaviren, weil ich mich interessiert habe für Proteasen. Das sind Proteine, die andere Proteine spalten. Diese Coronavirus-Proteasen fand ich bemerkenswert, weil die größer waren als die von anderen Viren. Ich wollte sehen, wie sie aussehen. Und deswegen habe ich etwa ab 1998 angefangen, an diesen Coronavirus-Proteasen zu arbeiten. 2002 haben wir die erste Struktur veröffentlicht, also noch vor der Sars-Epidemie.