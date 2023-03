Laborassistentin Stephanie schaut konzentriert durch ihr Mikroskop, als sie die Eizelle mit einer feinen Nadel ansticht. Auf dem Bildschirm neben ihrem Arbeitsplatz, im Labor der Uniklinik Düsseldorf, ist die Eizelle als grau melierte Kugel zu sehen. Über eine Art Joystick steuert sie die Mikropipette und injiziert das Spermium. Einen Augenblick ist sein schwarzer Stecknadelkopf mit der geschlängelten Geißel zu sehen, dann verschwindet es in der Eizelle. Ist hier gerade neues Leben entstanden?

Jedes Kind, das per In-vitro-Fertilisation gezeugt wird, ist für die unfruchtbaren Paare, die auf natürlichem Weg nicht zu Eltern werden konnten, ein Wunder. So wie das allererste Kind aus der Petrischale die Welt faszinierte. Vor fast 45 Jahren war die kleine Britin Louise Joy Brown auf zahllosen Titelseiten zu sehen. Seither verdanken mehr als acht Millionen Menschen auf der Welt ihr Leben einer In-vitro-Fertilisation. In Deutschland sind es mittlerweile fast drei Prozent aller geborenen Kinder, in Dänemark sogar rund sechs Prozent.