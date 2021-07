Impfskeptiker und Populismus : „Sie misstrauen Eliten“

Während die Delta-Welle über Europa rollt und die Infektionszahlen wieder steigen, nimmt auch die Lautstärke in der Diskussion über eine mögliche Impfpflicht zu. Davon hält die Bundesregierung Abstand, man setzt auf Freiwilligkeit. Und auf die lassen tatsächlich die Ergebnisse des fünften Report zum Covid-19-Impfquoten-Monitoring in Deutschland hoffen: Unter allen Ungeimpften in einer aktuellen Befragung gaben 67 Prozent an, sich „auf jeden Fall“ beziehungsweise „eher“ impfen lassen zu wollen als nicht. Berücksichtigt man noch die mindestens einmal Geimpften, ergibt sich ein Anteil von etwa 88 Prozent impfbereiter oder geimpfter Personen. Aber was ist mit den anderen?

Herr Stöckel, Sie sind Politikwissenschaftler und beschäftigen sich mit dem Thema Impfen und den Impfskeptikern. Was können Sie über deren Haltung oder Argumente sagen?

Ich betrachte das Thema vor allem aus der Perspektive meines Fachs, daher kann ich selbst nur wenig über ihre Ängste oder Fehlwahrnehmungen sagen, auch wenn uns die bekannt sind. Unsere Forschung dazu an der Universität in Exeter begann schon vor Corona, nachdem Kollegen 2019 eine Studie veröffentlichten, die einen klaren Zusammenhang zwischen Populismus und Impfgegnertum zeigte, aber auf Daten von 2014 beruhte. Das wollten wir uns näher anschauen, denn es schien plausibel.

Inwiefern?

Dass Menschen, die Eliten gegenüber kritisch eingestellt sind, also nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen Bereichen, eben kein Vertrauen in das Personal im Gesundheitsfach haben. Dem Staat misstrauen sie, also auch der Wissenschaft oder Medizin. Mit Hilfe des Eurobarometers und anderen Daten, zur Wahl des Europaparlaments 2019 etwa, haben wir das in Bezug auf die politische Haltung angeschaut.

Mit welchem Ergebnis?

Personen, die nicht für Mainstreamparteien stimmen, sind auch eher gegen Impfungen. Und Letzteres trifft ebenfalls auf jene zu, die sich von der Globalisierung bedroht fühlen, das ist also auch ein Indikator. Dabei geht es nicht um ein traditionelles Rechts oder Links, sondern um Globalisierung sowie Populismus. Unsere erste Analyse führten wir – wie gesagt noch vor Corona – auf regionaler Ebene durch und zogen Daten der WHO zu Kinderschutzimpfungen in der EU heran, um nicht nur angebliche Vorhaben zu berücksichtigen, sondern ein Handeln. In Regionen mit mehr Impfskeptikern ist der Anteil geimpfter Kinder statistisch signifikant kleiner, das bedeutet mehr Risiken für die Gesundheit der Kinder.

Impfskeptiker sind aber noch keine erklärten Gegner, oder?

Der Unterschied ist riesig und hat viele Nuancen. Für unsere Studien gingen wir von nur drei Gruppen aus: den generell positiv eingestellten Impfbefürwortern, deren Zahl für eine Herdenimmunität noch nicht ausreicht, den Impfskeptikern und den erklärten Gegnern, die jedoch nur wenige Prozent ausmachen. An sie wird man aus den verschiedensten Gründen nicht herankommen und sie überzeugen können, an die Skeptischen schon eher. Die lassen sich von Freunden beeinflussen, und ihre Zweifel sind mit Informationen, etwa zu Nebenwirkungen, durchaus auszuräumen. Eine offene Kommunikation dazu, zum Beispiel über die tatsächliche Häufigkeit von Nebenwirkungen in Relation zu den Risiken einer Erkrankung, ist zu empfehlen: Wenn man die Menschen nicht ernst nimmt, fühlen sie sich von oben herab behandelt und bevormundet, das zeigen Studien. Diese Aufklärung funktioniert auf einer individuellen Ebene, von Arzt zu Patient etwa, meist besser als durch das RKI. Hat jemand Vertrauen in Eliten ist das weniger ein Problem – er wird sich in der Infoflut auf Experten verlassen – als im Fall von Zweiflern, die sich im Internet umschauen und dort Bestätigung finden.