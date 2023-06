Herr Gründer, die meisten Menschen haben noch nie Psilocybin, den Wirkstoff der „Zauberpilze“, oder LSD genommen. So erging es sicher auch vielen der Patienten mit Depressionen in Ihrer Studie. Wie beschreiben Sie die Wirkung von psychedelischen Substanzen?

Es ist schwer, diese Erfahrung in Worte zu fassen. Wir erklären den Patienten, dass wir eigentlich eine kurze Psychose auslösen, also einen Zustand mit einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Person und der Umgebung. Die Welt wirkt verzerrt, Konturen können unscharf werden, der Boden bewegt sich, man interpretiert in Muster Dinge, die nicht da sind. Geräusche, Farben und Geschmäcker werden verstärkt wahrgenommen. Wie sich die Wahrnehmung der eigenen Person ändert, ist sehr vielgestaltig. Es kann so weit gehen, dass sich die Grenzen zwischen dem Ich und der Außenwelt ganz auflösen. Manche Menschen empfinden das als beglückend, andere als sehr angsteinflößend.