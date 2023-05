Aktualisiert am

Die sogenannten Flavanole stecken in verschiedenem Obst und Gemüse, aber auch Tee und der Kakaobohne. Sie sollen gemäß einer Studie vor altersbedingtem Gedächtnisverlust schützen – allerdings profitieren nur bestimmte Menschen.

Flavanole stecken in vielen farbenfrohen Obst- und Gemüsesorten, wie Äpfeln. Bild: dpa

Bestimmte Pflanzenstoffe scheinen vor altersbedingten Gedächtnisstörungen zu schützen. Eine aktuelle Studie konnte nun erstmals einen direkten, wenn auch schwachen Effekt belegen: Flavanole stecken etwa in Beeren, Äpfeln und Birnen, aber auch grünem Tee und der Kakaobohne. Sie wirken als Antioxidantien im Körper gegen Entzündungen und gehören zur Gruppe der Flavonoide, Pflanzenfarbstoffe, die Gemüse und Obst Farbe verleihen, von Aprikose bis Aubergine.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Für die Studie von Wissenschaftlern der amerikanischen Columbia University und des Brigham and Women’s Hospital, Lehrkrankenhaus der Harvard University, nahmen 3500 gesunde ältere Erwachsene über drei Jahre entweder ein Placebo oder eine Pille mit 500 Milligramm Flavanol ein, was im oberen Bereich der Empfehlung von Ernährungsexperten für die tägliche Dosis liegt. Zu Beginn der Studie wurde die Ernährungsweise der Studienteilnehmer analysiert, und sie unterzogen sich Gedächtnistests, die während der Studiendauer jedes Jahr wiederholt wurden.

Ein Drittel der Probanden gab zudem Urinproben ab, in denen Biomarker für den Flavanol-Gehalt der Ernährung identifiziert werden konnten. So konnte bestimmt werden, wie hoch der Flavanol-Pegel im Körper der Studienteilnehmer war.

Insgesamt verbesserten sich die Ergebnisse in Gedächtnistests bei denjenigen, die zusätzlich Flavanole einnahmen, kaum. Der positive Effekt zeigte sich anscheinend nur, wenn Menschen vorher ungesund aßen und einen Mangel aufwiesen. Bei ihnen verbesserte sich die Gedächtnisleistung aber um immerhin 10,5 Prozent verglichen mit denjenigen, die ein Placebo geschluckt hatten, und um 16 Prozent, wenn man es mit ihren Ergebnissen zu Beginn der Studie verglich. Die Ergebnisse wurden in „PNAS“ veröffentlicht.

Positiver Effekt zeigte sich nur bei Flavanol-Mangel

Doch die Studienlage zu den Pflanzenfarbstoffen ist bislang dünn – und gemischt: Eine andere Untersuchung hatte kürzlich erst gezeigt, dass Flavonole die Gedächtnisleistung im Alter nicht verbessern. Doch die Forscher der Columbia University erklären, das liege daran, dass in dieser Untersuchung nicht speziell untersucht wurde, ob die Probanden vor Studienbeginn einen Mangel an den Pflanzenfarbstoffen aufweisen. Die beiden Studien zeigten, so Studienautor und Neurologe Scott Small von der Columbia University: „Flavanole haben keine Wirkung bei Menschen, die keinen Flavanol-Mangel aufweisen.“

Die Pflanzenstoffe sollen eine förderliche Wirkung auf den Hippocampus haben, eine Hirnregion, die entscheidend ist für die Gedächtnisbildung. Sie fördern etwa die Verbindung zwischen Neuronen. Bei Mäusen konnten Wissenschaftler zeigen, dass Flavanole das Wachstum von Blutgefäßen in dieser Region fördern.

Dass im Alter das Gedächtnis schlechter wird, hat wohlbemerkt nichts mit Alzheimer oder anderen Demenzen zu tun. „Es ist anzunehmen, dass altersbedingter Gedächtnisverlust früher oder später bei nahezu jedem auftritt, obwohl es große Unterschiede gibt“, sagt Small.

Andere Wissenschaftler sehen die Studie kritisch. David Curtis, Wissenschaftler am UCL Genetics Institute des University College London, erklärte etwa gegenüber dem britischen Science Media Centre, dass die Studie den positiven Nutzen der Flavanole auf die Gedächtnisfunktion nicht belege. „Die Autoren behaupten zwar, dass einige Ergebnisse statistisch signifikant sind, aber meiner Meinung nach liegt das daran, dass die Analysen falsch durchgeführt wurden.“ Seine Ernährung müsse man nicht umstellen aufgrund der Studie, meint er.

Wichtig ist allerdings, ausreichend Gemüse und Obst zu essen. Ernährungsexperten sagen gerne, man solle möglichst bunt essen, um die verschiedenen Pflanzenfarbstoffe aufzunehmen. Studien wiesen bereits auf andere gesundheitsfördernde Wirkungen von Flavonoiden hin, etwa auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Schokolade hilft dabei übrigens wenig, nur Bitterschokolade enthält geringe Mengen Flavonoide.