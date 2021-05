Großversuch auf Florida Keys : Der Ausflug der transgenen Mücken

Auf den Florida Keys, einer tropischen Inselgruppe vor der Südspitze Floridas, werden in diesen Tagen etwa 12.000 gentechnisch veränderte Männchen der Ägyptischen Tigermücke freigesetzt. In den kommenden drei Monaten sollen 132.000 weitere Exemplare folgen, zum Jahresende mehr als zwanzig Millionen, danach vielleicht noch mehr. Die gentechnisch veränderten Männchen haben die Aufgabe, die Tigermücken-Populationen vor Ort zu dezimieren, indem sie deren Fortpflanzung ins Leere laufen lassen.

Die Aktion ist die erste Freisetzung gentechnisch veränderter Tigermücken in den Vereinigten Staaten und markiert das Ende eines zähen Ringens. Zehn Jahre lang hat das britische Biotechnologie-Unternehmen Oxitec für dieses Vorhaben gekämpft. Drei amerikanische Aufsichtsbehörden waren in das Genehmigungsverfahren involviert. Doch die Proteste der Bevölkerung reißen nicht ab. Die Bewohner der Keys fühlen sich als Versuchskaninchen, obwohl die Vorläufervariante der gentechnisch veränderten Tigermücken bereits seit 2009 auf den Cayman-Inseln, in Brasilien, Panama und Malaysia getestet worden ist. In Brasilien ist diese Variante seit 2014 sogar zugelassen, seit 2020 auch die aktuelle, die jetzt in den Keys zum Einsatz kommt. Bisher gibt es offiziell keine Sicherheitsbedenken.