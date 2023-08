Vibrionen sind Bakterien, die in lauwarmem Salzwasser leben. In Amerika sind drei Menschen verstorben, auch in der Ostsee gab es immer wieder einzelne Fälle.

Im Großraum New York haben sich seit Juli vier Menschen mit sogenannten fleischfressenden Bakterien infiziert, drei sind verstorben. Dabei handelt es sich um den Erreger Vibrio vulnificus. Diese Vibrionen sind gram-negative Bakterien und leben im leicht salzigen Wasser.

Zwei der Opfer haben sich wahrscheinlich beim Baden an der Küste Connecticuts angesteckt, wie die „New York Times“ berichtet, ein anderer beim Verzehr einer infizierten Auster. Wie sich das vierte Opfer angesteckt hat, ist unklar.

Vibrionen kommen in Süß- und Salzwasser vor, etwa in Flussmündungen, Lagunen, Brackwasser und mitunter auch in Seen, wie dem österreichischen Neusiedler See. Vibrio vulnificus bevorzugt salziges Wasser, zwischen 0,5 bis 2,5 Prozent Salzgehalt. Vibrionen vermehren sich besonders gut in wärmeren Gewässern, sodass die Infektionsgefahr höher in flachen Küstengebieten ist.

Zu salzige Meere mögen Vibrionen nicht

Es kommt immer wieder zu Infektionen an der Golfküste im Süden der Vereinigten Staaten. Doch durch die steigenden Meerestemperaturen könnten auch an nördlichen Küstenabschnitten der amerikanischen Küste vermehr Ansteckungen auftreten.

Auch in der Ost- und Nordsee gibt es Vibrionen, ebenso im Mittelmeer. Allerdings ist das Infektionsrisiko sehr niedrig. Das Mittelmeer und die Nordsee bieten den Erregern mit einem Salzgehalt von mehr als drei Prozent keinen angenehmen Lebensraum. Die Ostsee allerdings ist weniger salzig, und so haben sich vor der polnischen Küste schon einmal deutsche Urlauber infiziert. In Deutschland wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) zwischen 2002 und 2019 weniger als 20 Fälle gemeldet, die meisten hatten sich an der Ostsee angesteckt. Es besteht derzeit allerdings kein Grund zur Sorge.

Die aktuelle Ausbreitung lässt sich auf der Karte des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten einsehen, unter: https://geoportal.ecdc.europa.eu/vibriomapviewer/. Informationen liefert das RKI. Durch den Klimawandel könnten Vibrionen-Infektionen, die sogenannte Vibriosis, häufiger vorkommen, sagte der ehemalige RKI-Chef Lothar Wieler gegenüber der Funke Mediengruppe Ende Juli.

Der bekanntesten Erreger aus der Gruppe der Vibrionen ist Vibrio cholerae, der das Cholera-Toxin produziert und eine schwere Durchfallerkrankung verursacht. Vibrio vulnificus ist eher selten, kann aber besonders bei älteren Menschen schwere Infektionen mit tödlichem Verlauf verursachen. Die in New York Verstorbenen waren alle über 60 Jahre, gemäß Berichten der „New York Times“.

Ein Ansteckungsweg ist das Baden mit einer offenen Wunde im verseuchten Wasser. Zu den Symptomen zählen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Fieber, Ohrentzündungen und besonders Wundinfektionen, was den Bakterien ihren „fleischfressenden“ Ruf eingebracht hat. Das infizierte Gewebe stirbt recht schnell ab, tiefgreifenden Nekrosen und Hautulcerationen breiten sich am Körper aus.

Nach der Infektion fällt oft ein stechender Schmerz im Bereich der Wunde auf, über die der Erreger in den Körper gelangt ist. Die Entzündung beginnt nach etwa 12 bis 24 Stunden, die Haut schmerzt, wird rot und bildet mitunter Bläschen. Im frühen Stadium diagnostiziert, kann die Erkrankung mit Antibiotika behandelt werden.

Man kann sich aber auch durch den Verzehr roher Meeresfrüchte oder Fisch anstecken, die die Erreger in sich tragen. Auch gibt es Fälle, in denen sich die Menschen beim Zubereiten von rohem Fisch oder Meeresfrüchten angesteckt haben.