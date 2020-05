Verfettete Leber : Wenn die Leber am Limit ist

Die Deutschen haben ein Problem, und das könnte sich durch die Corona-Krise noch verschlimmern. Ans Homeoffice gebunden, bewegen sich viele Zeitgenossen nämlich noch weniger als ohnehin schon, und sie werden immer dicker. Die Konsequenzen sind bekannt: Bluthochdruck, zu hohe Fettwerte, Herzinfarkt, Diabetes, Gichtanfälle oder Krebs. Knie und Hüften ächzen unter dem Gewicht, und der Rücken schmerzt. Doch eine Folgeerkrankung komme nach wie vor zu kurz, warnen Ärzte, manche sprechen gar von einem globalen Gesundheitsproblem. Es geht um die Verfettung der Leber. „Viele Kollegen denken leider, ein bisschen Fett in der Leber sei ja nicht schlimm, und kontrollieren das nicht“, sagt Andreas Geier, Chef-Hepatologe an der Universitätsklinik Würzburg. „Und ich sehe dann die Patienten mit schweren Fettleber-Folgeschäden, die viel früher hätten erkannt werden können.“ Geier versteht nicht, warum die Leber so ignoriert wird.

Prinzipiell ist Fett in der Leber nicht gravierend – wenn es dabei bleiben würde. Denn bei bis zu jedem Fünften mit einer Fettleber entzündet sich das Organ. Fettleber und Entzündung werden zusammen als nichtalkoholische Fettleberkrankheit bezeichnet, sofern sie nicht durch zu viel Alkohol erklärbar sind. In Deutschland haben Hochrechnungen zufolge rund 18,4 Millionen Menschen eine solche Fettlebererkrankung, also knapp jeder Vierte. „Viele wissen aber von ihrem Leiden nichts, weil die Diagnose nicht gestellt wurde“, sagt Geier. Und es könnten zukünftig noch mehr Menschen betroffen sein. Denn immer mehr Menschen wiegen zu viel, haben Bluthochdruck, Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen – all das geht mit einem erhöhten Risiko für Fettlebererkrankungen einher. Eine von fünf entzündeten Fettlebern wird narbig umgebaut, es entsteht eine Zirrhose, die zum Leberversagen führen kann. Von hundert Patienten mit einer Zirrhose bekommen pro Jahr etwa zwei einen Lebertumor, und einige Betroffene sogar, ohne dass diese vorher eine Zirrhose hatten. Fettleberkrankheiten erhöhen zudem das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Betroffenen sterben im Schnitt vier Jahre früher.

In Deutschland hat mehr als jeder zweite Einwohner einen Body-Mass-Index (BMI) von 25 oder mehr und gilt damit als übergewichtig, jeder fünfte ist mit einem BMI von 30 oder mehr fettleibig. Der Anteil Fettleibiger ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, auch unter jungen Menschen. Um die sorgen sich die Leberexperten besonders. Eine „stille Bedrohung“ nannte es jüngst die Hepatologin Elisabetta Bugianesi von der Universität in Turin in der Fachzeitschrift „The Lancet“. Forscher von der Universitätsklinik in Bristol hatten nämlich neue Zahlen veröffentlicht. Einer von fünf der 22 bis 26 Jahre alten Studienteilnehmer litt unter eine Fettleber, und einer von vierzig wies sogar bereits eine Fibrose, eine Zirrhose im Vorstadium, auf. „Das ist ein kritisches Alter“, sagt Hans Hauner, Chef-Ernährungsmediziner an der Technischen Universität München. „Die jungen Menschen sind gerade von zu Hause weg, gestresst von Studium oder Job und haben keine Zeit oder keine Lust zu kochen.“ In seiner Sprechstunde höre er immer wieder, dass die Betroffenen gar nicht kochen gelernt hätten. Warum sollten sie auch? „Es wird uns ja überall und ständig Essen angeboten. Pizza, Pommes, Burger – selbst belegte Sandwiches sind oft reich an Kalorien, ungesunden Fetten und zusätzlichem Zucker“, beklagt Hauner.