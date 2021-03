Ebola in Guinea : Es ist wieder da

Nachdem eine Krankenschwester an Ebola verstarb, wurden ihre Kollegen am N’Zérékoré-Krankenhaus in Guinea geimpft. Bild: AFP

Es begann, wie so häufig bei Ebola, mit einer Beerdigung. Ende Januar starb eine 51 Jahre alte Krankenschwester in Gouécké in Guinea. Erst hatte man bei ihr Typhus, dann Malaria diagnostiziert. Aber nach der Beerdigung erkrankten mehr Menschen: Familienmitglieder und auch eine traditionelle Heilerin, die die Frau zuletzt behandelt hatte. Vier von ihnen starben. Am 14. Februar erklärte Guinea einen neuen Ebola-Ausbruch.

Die Nachricht weckte in dem westafrikanischen Land furchtbare Erinnerungen. Das Ebolavirus hatte zwischen 2013 und 2016 in Guinea und den Nachbarländern Liberia und Sierra Leone mehr als 11.000 Menschen getötet. Es war der größte Ausbruch aller Zeiten, der tiefe Spuren hinterließ. Doch nicht nur das Trauma aus dieser Zeit ist wieder erwacht – das Virus selbst hat offenbar all die Jahre überdauert.