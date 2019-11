Aktualisiert am

Erstaunliche Freiheiten : Was dürfen Heilpraktiker eigentlich?

Sie behandeln eitrige Abszesse mit Blutegeln und spritzen Hepatitis-Patienten homöopathische Lösungen. In Deutschland praktizieren mehr als 40 000 Heilpraktiker, Gesetze die sie einschränken, gibt es kaum. Daher genießen sie bisher erstaunliche Therapiefreiheiten.

Im Juli wurde ein Heilpraktiker in Krefeld wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen schuldig gesprochen. Er hatte seinen Patienten ein nicht zugelassenes Medikament verabreicht, das zu ihrem Tode führte. Nun will das Gesundheitsministerium den Rechtsrahmen der Heilpraktiker auf den Prüfstand stellen, wie das ARD-Magazin Panorama und der Blog MedWatch zuerst berichteten. Das geht aus einer öffentlichen Ausschreibung von Ende Oktober hervor: Wissenschaftler sollen ermitteln, ob der Beruf des Heilpraktikers gänzlich abgeschafft werden könne. Auf die sogenannte alternative Medizin schwören allerdings zahlreiche Bundesbürger. Der Heilpraktiker-Bund proklamiert, jeden Tag würden mehr als 120000 Deutsche einen Heiler aufsuchen und fänden hier Zuwendungen, die ihnen beim Hausarzt fehlten.