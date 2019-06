Sanft gleitet der Löffel durch das Weiß, gelangt an das Gelb, was einem warm und dickflüssig entgegenkommt. Welch ein Genuss! Das perfekt gekochte Ei zergeht im Mund – eine geradezu himmlische Kombination mit dem knusprigen, dick mit Butter bestrichenen Croissant. So muss ein Sonntagsfrühstück sein! Doch rasch macht sich das schlechte Gewissen bemerkbar. Das Cholesterin im Ei, das Fett in der Butter! Predigt der Arzt nicht immer wieder, man solle sich gesund ernähren?

Dass zu viel Cholesterin Arteriosklerose und damit Herz-Kreislauf-Krankheiten verursacht, ist eine der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Aber um Cholesterin rankt sich auch einer der größten Mythen in der Medizin: dass das Cholesterin im Essen schuld sei an zu hohen Spiegeln im Blut. Lieber Müsli statt Croissant und Ei, hieß die Devise, und wenn das Cholesterin zu hoch war, unbedingt Tabletten.