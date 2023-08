Das Frühstück könnte so schön sein: Croissants knistern in der Tüte, das Marmeladenglas ploppt verheißungsvoll auf, und der Cappuccino duftet nach Urlaub in Italien. Doch was auf unseren Tellern landet, ist ein Streitthema. Politiker diskutieren über Zuckersteuern, Werbeverbote für Süßigkeiten und Nährwertkennzeichnungen. Dabei müssten wir alle Experten für gesundes Essen sein, zumindest in der Theorie. Schon Kinder wissen, dass Möhren gesünder sind als Schokolade – dennoch werden die Deutschen immer dicker. Sind wir also selbst schuld?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Nicht unbedingt. Forscher haben herausgefunden: Essen hat mehr Macht über uns, als wir ahnen. Es steuert nicht nur unsere Gefühle, sondern verändert auch unser Gehirn. Bestimmte Kombinationen aus Zucker und Fett verdrehen uns praktisch den Verstand. Und wenn wir Schnitzel statt Salat bestellen, hängt das vermutlich auch mit unseren Darmbakterien zusammen. Lebensmittelhersteller wissen das geschickt auszunutzen. Die gesunde Ernährung wird zur Herausforderung.

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland wiegt zu viel. Jeder Fünfte ist gefährlich adipös. Weltweit hat sich der Anteil der extrem Fettleibigen seit 1975 verdreifacht. Kinderärzte warnen, dass der Anteil der Adipösen durch die Lockdowns während der Pandemie gestiegen ist. Die Extra-Kilos machen uns krank. Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Darmkrebs, Gelenkschäden und Demenz sind mit Übergewicht assoziiert. Und auch Schlankheit schützt nicht vor den Folgen einer schlechten Ernährung. Bei vielen normalgewichtigen Menschen etwa bildet sich unbemerkt Fett in der Leber. Zwei von zehn verfrühten Todesfällen ließen sich durch eine gesunde Ernährung vermeiden. Kurz: Wir futtern uns zu Tode.

Mythos, es käme nur auf die Kalorien an

„In den vergangenen Jahrzehnten hat sich dramatisch verändert, wie und was wir essen“, sagt Hans Hauner von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, der an der Technischen Universität München das Institut für Ernährungsmedizin leitet. Die Menschen essen immer mehr. Wurden 1961 noch 2800 Kalorien am Tag konsumiert, sind es seit 2007 ganze 3500 Kalorien. Viele Deutsche meinen, sich gesund zu ernähren, doch die nüchternen Zahlen etwa der „Nationalen Verzehrsstudie“ zeigen das Gegenteil: Mehr als die Hälfte der Erwachsenen isst nicht genügend Obst, neun von zehn zu wenig Gemüse und alle zu wenig Ballaststoffe. Immer mehr bestellen sich Essen per Lieferservice, viele greifen zwischen den Mahlzeiten zu Snacks. Das größte Problem: Mehr als ein Drittel der täglich aufgenommenen Kalorien stammen aus hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und die sind gewissermaßen der Endgegner einer gesunden Ernährung.

Fast Food, Tiefkühlpizza und süße Limos gehören zu diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Aber auch Fertig-Backwaren, Nudelsoßen, Frühstücksflocken und vermeintlich gesunde Lebensmittel wie fettreduzierter Fruchtjoghurt. Sie werden in mehrstufigen Hightech-Verfahren hergestellt und haben mit ursprünglichen Lebensmitteln kaum noch etwas gemein. Dafür enthalten sie Zutaten, die man in keiner Küche findet, wie hydrierte Öle, Proteinisolate oder Zusatzstoffe. Solche Lebensmittel sind lange haltbar, günstig zu produzieren – und für die Hersteller sehr profitabel. Wer viel davon isst, nimmt mehr Kalorien auf, ist häufiger übergewichtig und krank.

Hartnäckig hält sich der Mythos, es käme bei der Ernährung nur auf die Kalorien an. Doch ob diese aus einer Flasche Cola oder einem Kilo Himbeeren stammen, ist für den Körper ein großer Unterschied. In den USA werden Soft Drinks mit einem aus Maisstärke gewonnenen Sirup gesüßt, der viel Fruchtzucker enthält. Dieser ist besonders süß. Fruchtzucker aus Obst nimmt der Körper nur langsam auf wegen der Pflanzenfasern. Trinkt man eine Flasche Cola, überflutet der Zucker praktisch die Leber. Fruktose im Übermaß heizt die Bildung von Fett an und hemmt Sättigungshormone.