Osterspazierengang : Erlauf dir die Welt

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein: Spaziergänger flanieren in der Frankfurter Frühlingssonne am Ufer des Mains. Bild: F.A.Z.

An Ostern herrscht für Goethes Faust Aufbruchstimmung: Der Winter hat sich in die Berge verkrochen, die Sonne wärmt das Land, und die Menschen strömen als buntes Gewimmel aus der Stadt. Für uns sieht das anders aus: Der Pandemie-Winter geht nahtlos in den zweiten Pandemie-Frühling über, und Menschengewimmel ist gerade zu vermeiden. Den Osterspaziergang werden sich viele Menschen trotzdem oder gerade deshalb nicht nehmen lassen, bietet gemeinsame Bewegung an der frischen Luft doch gerade eine der wenigen sicheren Möglichkeiten, Zeit mit anderen zu verbringen.

Rebecca Hahn Freie Autorin in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Überhaupt hat die Pandemie dem Spazierengehen zu neuer Beliebtheit verholfen: Manche simulieren im Homeoffice mit morgendlichen und abendlichen Spazierrunden den Weg zur Arbeit. Anderen ersetzt der flotte Marsch durch die Nachbarschaft das Fitnessstudio oder den Sportverein. Mediziner und Neurowissenschaftler dürfte dieser Trend freuen, wissen sie doch, wie sehr Körper und Geist vom Gehen profitieren.