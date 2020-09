Lufthygiene : Immer schön die Fenster auf!

Es ist nicht mehr so warm, also halten wir uns wieder öfter in geschlossenen Räumen auf. Gegen die offensichtlichen Folgen in Pandemiezeiten gibt es vor allem ein Mittel: Lüften, selbst wenn es draußen kalt ist.

Es wird Herbst. Das sagte man früher so dahin. In diesem Jahr allerdings schwingt in dem etwas melancholischen Spruch eine düstere Prophezeiung mit. Denn mit dem bevorstehenden Winterhalbjahr beginnt eine Zeit, in der sich Menschen vermehrt dort tummeln werden, wo sie sich in einer Pandemie lieber nicht tummeln sollten: in Innenräumen.

Früher boten Häuser Schutz, nun gefährden sie die Gesundheit. Der Grund dafür sind winzige Teilchen in der Luft, die in Innenräumen stundenlang schweben und bei denen bis auf Weiteres leider davon auszugehen ist, dass sie mit den neuen Coronaviren angereichert sein können. Es herrscht in der Forschung zunehmend Einigkeit, dass man sich mit Sars-CoV-2 hauptsächlich über die Luft infiziert. Dass die Aerosolwolken von Infizierten intakte Coronaviren enthalten, wurde Anfang August in einer vorveröffentlichten Studie der University of Florida erstmals nachgewiesen. Doch was folgt aus dieser Erkenntnis für das Winterhalbjahr? Die Antwort ist einfach, aber sie gefällt vielleicht nicht jedem: Lüften, selbst wenn es draußen kalt ist.