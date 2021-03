Luca-App & Co. : Digitale Exit-Strategien

Geschäfte, Museen, Schulen und Zoos sind keine zwei Wochen geöffnet, da drohen wieder Schließungen. In sechs Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jenseits der 100. Wenn das so bleibt, wird das öffentliche Leben wieder eingeschränkt. Zu großzügige Öffnungen würden sonst das Gesundheitssystem in die Knie zwingen. Das Ergebnis ist ein Hin und Her zwischen den Extremen. Dabei gäbe es Auswege. Dafür müsste man mehr Daten sammeln und sie besser auswerten. Erste Versuche starten derzeit.

Viele hofften auf die Corona-App. Doch nicht mal ein Fünftel der Neuinfektionen landet überhaupt in deren System. Die App warnt lediglich Nutzer, die sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Von einem freiwilligen Kontakt-Tagebuch abgesehen, liefert sie aus Datenschutzgründen keine Informationen über die Aufenthaltsorte oder Kontaktpersonen des Infizierten an die Gesundheitsämter. Somit hilft sie weder bei der Kontaktverfolgung noch bei der Suche nach Infektionsherden.