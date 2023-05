Durch die Coronapandemie haben Arzneimittel, die auf der Ribonukleinsäure (RNA) basie­ren, an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Boten-RNA („messenger RNA“) steht dabei im Blickpunkt, da sie die Basis für die am meisten verwendeten COVID-19-Impfstoffe bildet. Doch nicht nur für Schutzimpfungen sei die RNA-Technik geeignet. Nach Meinung von Katalin Karikó von der University of Pensylvania, eine der entscheidenden Wegbereiterinnen der RNA-Impfstoffe und externe Beraterin der Mainzer Firma Biontech, könnte das Verfahren möglicherweise bald gegen etliche weitere Krankheiten eingesetzt werden. RNA-Impfstoffe etwa gegen HIV, das Herpes-simplex-Virus (HSV), aber auch gegen Grippe seien in der Entwicklung und würden bereits in klinischen Studien überprüft, sagte Karikó dem „Deutschen Ärzteblatt“.

Die Bereitstellung „der mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffe geschah nicht über Nacht“, betonte Karikó, die derzeit auch an der ungarischen Universität Szeged (Szegedin) tätig ist. Den Impfstoffen seien etwa 60 Jahre intensiver Forschungsarbeit vorangegangen. Der Schub durch die Corona-Pandemie könnte sich auf die Entwicklung weiterer Impfstoffe auswirken.

Karikó verwies auf mehrere Impfstoffe, die in klinischen Versuchen schon besonders weit gekommen seien: Aktuell gebe es etwa Phase-3-Studien zum Einsatz von RNA-basierten Impfstoffen gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das Atemwege befällt, und gegen Grippeviren.

Mehr zum Thema 1/

Ein weiterer interessanter Aspekt seien übergreifend wirkende Impfstoffe gegen Erreger, die von Zecken übertragen werden. Die derzeit noch an Tieren geprüfte Impfung richte sich gegen verschiedene Proteine im Zeckenspeichel, die Erregern helfen, sich im Wirtskörper auszubreiten. „Als Tiere damit geimpft wurden, zeigten sich nach dem Zeckenstich Rötungen an der Einstichstelle, aber die Immunreaktion unterband die Ausbreitung der Erreger sofort“, sagte Karikó. Auch für die Behandlung von Krebserkrankungen biete die RNA-Technik große Potenziale.