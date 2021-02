Schwerer Covid-Verlauf : Ist die künstliche Beatmung wirklich alternativlos?

Eine Patientin mit Zugang zur künstlichen Beatmung auf der Intensivstation A im Bürgerhospital in Frankfurt am Main im September 2020. Bild: Lucas Bäuml

Die Sterblichkeit von Patienten mit Covid-19, die künstlich beatmet werden, ist extrem hoch. Berichte in der Fachliteratur beziffern sie auf 50 bis teils weit über 90 Prozent. Als Begründung heißt es meist, die Betroffenen hätten wegen ihrer schweren Erkrankung nur geringe Überlebensaussichten. Einige Experten lassen diese Erklärung allerdings nicht gelten. Kein Blatt vor den Mund nimmt dabei der renommierte Pneumologe Martin Tobin vom Veterans Affairs Hospital in Hines, Illinois. Der großzügige Gebrauch der künstlichen Beatmung ist demnach der sicherste Weg, um die Mortalität von Covid-19-Patienten zu erhöhen. Laut Tobin sollte das Verfahren nur zum Einsatz kommen, wenn andere, weniger belastende Beatmungstechniken versagt haben.

Bei einer Vollnarkose unabdingbar und einem Lungenversagen teils lebensrettend, setzt die künstliche Beatmung dem Organismus nämlich nachhaltig zu, und das umso mehr, je länger sie währt. So muss der Patient dabei in ein künstliches Koma versetzt werden, damit er die Prozedur erträgt und nicht gegen die Maschine anatmet. Personen höheren Alters laufen bei einer tiefen Narkose aber Gefahr, in ein Delirium abzugleiten oder kognitive Einbußen davonzutragen. Eine erhebliche Strapaze stellt die Maschinenbeatmung außerdem für das Atemorgan dar. Hinzu kommt ein erhöhtes Risiko für zusätzliche bakterielle Infektionen, weil der Patient aufgrund der Narkose und des auch Tubus genannten Kunststoffrohrs nicht in der Lage ist, den Schleim abzuhusten.

Offenbar lässt sich eine künstliche Beatmung bei Covid-Patienten sogar fast immer vermeiden. Hierfür sprechen etwa die bisherigen Erfahrungen von Lungenärzten um Thomas Voshaar vom Lungenzentrum Nordrhein in Moers und Dominic Dellweg vom Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft in Schmallenberg. Schon zu Beginn der Pandemie war diesen und anderen Ärzten aufgefallen, dass Patienten mit Covid-19 oft selbst dann noch bei vollem Bewusstsein sind und in Ruhe nicht nach Luft ringen, wenn die Sauerstoffsättigung ihres Bluts bei 70 Prozent oder darunter liegt.

Trotz kritischer Schwelle genug Sauerstoff im Blut

Gemeinhin gelten indes Werte von 90 bis 93 Prozent als bedrohlich und solche von 70 Prozent als unvereinbar mit dem Leben. „Die Sauerstoffsättigung des Bluts sagt nur wenig darüber aus, wie viel Sauerstoff ins Gewebe gelangt“, sagt Voshaar. „Hierzu muss man unter anderem auch wissen, welche Mengen des Sauerstofftransporteurs Hämoglobin im Blut vorkommen und wie gut das Herz in der Lage ist, über eine Steigerung des Pumpvolumens die Sauerstoffversorgung der Organe sicherzustellen.“

Diese und weitere Parameter berücksichtigend, hat Voshaar inzwischen 280 schwerkranke Covid-19-Patienten intensivmedizinisch versorgt und dabei größtenteils auf eine maschinelle Beatmung, kurz Intubation, verzichtet. Die Sterblichkeit der Betroffenen beträgt an ihrer Klinik knapp acht Prozent, deutschlandweit hingegen rund 22 Prozent. Über die therapeutischen Ergebnisse während der ersten Welle berichten sie im „European Respiratory Journal“ .

Eingegangen sind darin die Daten von 78 älteren Covid-19-Patienten mit ausgeprägter Lungenentzündung und einer Sauerstoffsättigung des Bluts von unter 93 Prozent. Wie die Studienautoren schreiben, ließ sich eine Intubation bei acht Patienten nicht vermeiden. Demgegenüber behandelten sie 53 Kranke nur mit Sauerstoff und 17 Patienten außerdem mit nichtinvasiven – die Spontanatmung unterstützenden und keine Narkose erfordernden – Beatmungstechniken.

Bei mehr als der Hälfte der 70 nicht intubierten Patienten fiel die Sauerstoffsättigung des Bluts vorübergehend unter 70 Prozent ab, was andernorts eine klare Indikation zur künstlichen Beatmung gewesen wäre. Dennoch verstarben nur sechs Patienten, darunter vier intubierte und zwei mit Sauerstoff behandelte Hochbetagte, die eine „Apparatemedizin“ abgelehnt hatten. Die guten therapeutischen Ergebnisse des „Moerser Modells“ bestätigen, was der Pneumologe Gerhard Laier Groeneveld von der Universität Göttingen so formuliert: „Wenn die Luftnot erträglich ist, muss nicht beatmet werden.“