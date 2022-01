Ungenutztes Warnsystem : Corona-Alarm im Abwasser

Als im März 2021 die Corona-Zahlen in der Gemeinde Saaldorf-Surheim im Berchtes­gadener Land hochschnellten, wusste der lokale Krisenstab, was zu tun ist. Das Team konzentrierte sich auf die 2900 Einwohner des Ortsteils Surheim, ermittelte Kontaktpersonen, verordnete Quarantäne. Die 1300 Bürger in Saaldorf hingegen blieben unbehelligt, obwohl die amtlichen Corona-Zahlen für beide Ortsteile zusammengefasst werden. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: Die beiden Ortsteile haben je­weils eine eigene Kläranlage. Im Abwasser Surheims fanden sich damals reichlich Spuren der Coronaviren, in dem aus Saaldorf keine.

Solche Geschichten hat Jörg Drewes, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München, reichlich auf Lager. Sie handeln von Corona-Ausbrüchen, die sich anhand des Abwassers zu einem Internat und einem Stahlwerk zurückverfolgen ließen; von gezielten Kontrollen, die nur aufgrund von Abwasser­analysen stattfanden und asymptomatische Fälle aufdeckten. Einmal ließen die Untersuchungen sogar ein unangemeldetes Straßenfest auffliegen. Viele der Teilnehmer hätten sich angesteckt, ihre Exkremente seien im engmaschigen Überwachungsnetz aufgefallen, das Drewes im Berchtesgadener Land eingerichtet hatte: Seit November 2020 lässt er zweimal pro Woche in den Kläranlagen der Region 40 Milliliter als Abwasser­probe entnehmen und darin nach SARS-CoV-2 fahnden. Diese Daten nutzt dann der Corona-Krisenstab für seine Arbeit.

Nur ein Bruchteil der etwa 10.000 Kläranlagen

Eine Form der Kontrolle ist möglich, weil Infizierte ihren eigenen Speichel schlucken und somit Coronaviren, und diese scheiden sie dann wieder aus. Egal, ob sie Symptome entwickeln oder nicht. Schon bei einer Inzidenz von weniger als zwanzig Infektionen je 100.000 Einwohner lassen sich die Virenschnipsel im Ab­wasser laut Drewes belastbar auswerten. Von der Konzentration kann man dann auf die Infektionszahlen schließen. Das funktioniere un­abhängig von der Bereitschaft, sich ei­nem Test zu unterziehen. Jeder müsse zur Toilette, darum komme niemand he­rum, stellt Drewes klar. Auch am Wo­chenende und an Feiertagen.

Das befreit die Ab­wasseranalyse von den typischen Schwan­kungen der offiziellen Corona-Zahlen. Da die Signale aus der Kloake den amtlichen Erhebungen mitunter Tage voraus sind, taugt das Verfahren zum Frühwarnsystem. Als der Rest Deutschlands im Blindflug auf die jüngste Corona-Welle zusteuerte, konnte Drewes diese schon kurz nach den Feiertagen in den Fäkalien anrollen sehen. Das Projekt im Berchtesgadener Land be­zeichnet er als „Musterbeispiel für eine effiziente Integration von Innovationen in das Krisenmanagement der Ämter“. Oder anders gesagt: Es ist eine riesige Aus­nahme.

Obwohl die Europäische Kommission ihren Mitgliedstaaten bereits im März 2021 empfohlen hat, von Oktober an das Abwasser flächendeckend auf SARS-CoV-2 zu untersuchen, ist Deutschland weit davon entfernt. An Forschung mangelt es nicht, es gibt zahlreiche Projekte. „In deren Rahmen wurden oder werden 139 Kläranlagen und Kanalstandorte be­probt“, sagt Sabine Thaler von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Dabei sei zwar das Abwasser von 15 Millionen Menschen ana­lysiert worden, dennoch entspricht die Auswahl nur einem Bruchteil der insgesamt rund 10.000 Kläranlagen in Deutsch­land.

Andernorts ist man weiter. Die Niederlande veröffentlichen täglich Daten über Sars-CoV-2-Partikel im Abwasser. Auf ei­ner Karte ist zu sehen, dass derzeit vor allem der Westen des Landes betroffen ist. Ähnliche Anstrengungen gibt es in fünf weiteren EU-Staaten, sowie in Tirol und Katalonien. In acht Ländern laufen Pilotprojekte, Deutschland hinkt hinterher. Die Feststellung, man hätte wieder einmal etwas verschlafen, würde allerdings zu kurz greifen. Tatsächlich wirft das Verfahren noch einige Fragen auf.