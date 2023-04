Aktualisiert am

Das Coronavirus dringt über die Schleimhäute in den Körper – ein neuer Impfstoff soll es genau dort bekämpfen. Appliziert wird er direkt in die Nase. In Tierversuchen wirkt das Vakzin besonders gut.

Gesprayt, nicht gespritzt: Forscher in Berlin haben einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt, der als Nasenspray direkt auf die Schleimhäute der Nase gegeben werden kann, ganz ohne Spritze. Ihre Ergebnisse haben sie im renommierten Fachjournal „Nature Microbiology” veröffentlicht. Ein solches Vakzin birgt nicht nur für Menschen Vorteile, die sich vor Spritzen fürchten, sondern hat auch darüber hinaus einige wünschenswerte Eigenschaften.

Coronaviren verbreiten sich über die Atemluft. Infizierte prusten, niesen und husten, und die dabei in der Umgebung verteilten Partikel werden dann von ihren Mitmenschen eingeatmet. Da das Virus über die Schleimhäute unter anderem der Nase eindringt, scheint es daher naheliegend, dass ein Impfstoff hier ansetzen sollte.

Es sei wichtig zu wissen, erklärt der an der Studie beteiligte Molekularbiologe Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin, dass die Immunität gegen Bakterien und Viren nicht überall im Körper gleich ausgeprägt sei. Es gibt die systemische Immunität, die über eine Impfspritze in den Muskel angeregt wird, und über den Blutkreislauf funktioniert. Auf Schleimhäuten gibt es jedoch auch noch eine lokale Immunität, mit B- und T-Zellen, die schneller auf Krankheitserreger reagieren könnten, sagt Wyler. „Man braucht bei Sars-CoV-2 eine starke lokale Immunität und die lässt sich mit einem Nasenspray einfacher erzeugen.“

Auch als Booster könnte man das Vakzin nutzen

Die Wissenschaftler um Jakob Trimpert von der Freien Universität Berlin und Geraldine Nouailles von der Berliner Universitätsklinik Charité haben nun ein solches Nasenspray entwickelt, dessen Wirkstoff „sCPD9“ an Hamstern erprobt und mit anderen Impfstoffen verglichen, unter anderem dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von BionTech.

Der intranasale Impfstoff löste nach zwei Dosen eine starke Immunantwort aus – die Immunzellen reagierten, es bildeten sich Antikörper, und das Schleimhautgewebe war gut geschützt. Auch im Vergleich zu den anderen Impfstoffen überzeugte das Vakzin.

Einige Tiere erhielten eine Kreuz-Impfung, mit einer Dosis eines anderen Impfstoffs und einer Dosis „sCPD9“. Mit speziellen Analysen wurden Gewebeproben untersucht und es zeigte sich, dass die mit „sCPD9“-immunisierten Hamster mehr Antikörper aufwiesen als diejenigen, die eine Kreuz-Impfung oder einen anderen Impfstoff erhalten hatten. Auch schienen Zellen des Immunsystems stärker aktiviert. Das intranasale Vakzin „schnitt in allen Parametern besser ab als die anderen Impfstoffe", fasst Wyler zusammen. Die Impfung sei auch als Booster eine interessante Möglichkeit, schreiben die Forscher.

Bei „sCPD9“ handelt es sich um einen attenuierten Lebendimpfstoff. Wie bei der Masern-Impfung wird ein abgeschwächtes, aber „lebendes“ Virus appliziert. Ein Vorteil ist, dass es das Virus als Ganzes mit all seinen Oberflächenproteinen dem Immunsystem präsentiert und nicht nur das Spike-Protein, wie es etwa beim mRNA-Impfstoff der Fall ist.

Doch nicht für alle ist ein Lebend-Impfstoff geeignet: Manche könnten davon krank werden – man kennt das Phänomen etwa von den sogenannten Impf-Masern. Immungeschwächte dürfen einen Lebendimpfstoff darum nicht erhalten. „Das betrifft auch unseren Impfstoff“, sagt Wyler.

Anders als mRNA-Vakzine, die sich recht leicht an neue Varianten des Virus anpassen lassen, müsste man bei einem abgeschwächten Lebendimpfstoff auch ganz von vorne mit der Produktion beginnen, sofern man sie auf eine stark veränderte Variante anpassen müsste, sagt Wyler. Der Impfstoff ist auf die ursprüngliche Variante von Sars-CoV-2 ausgerichtet.

In Indien und China sind bereits zwei Nasenspray-Impfstoffe gegen Covid-19 im Einsatz. Allerdings handelt es sich nicht um Lebend-Impfstoffe. Sie nutzen ein Adenovirus als Vektor, der dann Bestandteile von Sars-CoV-2 enthält, wie etwa das Vakzin von AstraZeneca. Leider wurden zu diesen Impfstoffen kaum Daten veröffentlicht. Auch wurde kein Zulassungsantrag in Europa gestellt.

An einer intranasalen Impfung gegen Covid-19 arbeiten verschiedene Forschungsgruppen auf der Welt, unter anderem des US-amerikanischen Biologie-Unternehmen Codagenix. Die Ergebnisse einer klinischen Phase-III-Prüfung am Menschen werden in den nächsten Monaten erwartet. Für die Berliner Forscher und ihren Impfstoff steht die klinische Prüfung mit Probanden erst noch bevor. Dabei wird es um die Wirkung bei Menschen gehen und auch um unerwünschte Nebenwirkungen.