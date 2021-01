Pandemie-Bekämpfung : Welche Strategien jetzt zählen

Not macht erfinderisch: In diesem Frankfurter Pflegeheim wird der Corona-Test am offenen Badezimmerfenster durchgeführt, bevor die Mitarbeiter eintreten dürfen. Bild: Maximilian von Lachner

Herr Krause, erstmals sinkt in diesem Winter die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen. Was lesen Sie als Epidemiologe aus dieser Entwicklung, ist Deutschland auf dem richtigen Weg?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Diese Entwicklung wurde lange erwartet, ich würde das nicht verfrüht als Trend bezeichnen. Das ist kein Grund zur Entspannung. Wir wissen nicht, wie sich die neue Sars-CoV-2-Mutante auswirken wird. Wir müssen davon ausgehen, dass die Fallzahlen abermals steigen. Mich sorgt besonders, dass noch immer so viele Menschen an Covid-19 versterben. Das zeigt in meinen Augen, dass allgemeine Kontaktbeschränkungen bei diesem Erreger, dieser Pandemie, in unserer speziellen Situation relativ wenig dazu beitragen, Todesfälle zu vermeiden.