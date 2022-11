Neue Ansätze der Therapie : Magic Mushrooms gegen die Depression?

Ob LSD, Ketamin oder Magic Mushrooms: Seit einigen Jahren werden Psychedelika zunehmend als medizinische Hoffnungsträger in der Therapie psychisch kranker Menschen gehandelt – auch, weil sie im Gegensatz zu den üblichen Antidepressiva schneller wirken. Besonders der in „Zauberpilzen“ enthaltene Wirkstoff Psilocybin ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen; es ist ein natürliches Alkaloid aus der Gruppe der Tryptamine, dessen Synthese dem Schweizer Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann erstmals 1958 gelang.

Entsprechend schürt eine aktuell im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte, multizentrisch angelegte Phase-II-Studie das Interesse: In dieser klinischen Untersuchung wurde die Wirksamkeit der psychedelischen Droge an 233 Patienten an 22 Kliniken in Europa und Nordamerika getestet, finanziert von der britischen Firma Compass Pathways. 86 Prozent der Probanden litten unter einer depressiven Episode, die seit mindestens einem Jahr anhielt, und alle hatten bereits zwischen zwei und vier Antidepressiva-Behandlungen hinter sich, die nicht erfolgreich waren. Bisherige Psilocybin-Studien wurden mit deutlich weniger Patienten erprobt, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse sehr begrenzt war.