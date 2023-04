Der legendärste Fahrradtrip der Welt jährt sich heute zum 80. Mal: Am 19. April 1943 radelte der Chemiker Albert Hofmann wie von Sinnen durch die Stadt Basel, nachdem er in einem Selbstversuch die jüngst von ihm entdeckte Substanz Lysergsäurediethylamid ausprobiert hatte. Eigentlich war er auf der Suche nach einem anregenden Medikament gegen Herz-Kreislauf-Beschwerden, die halluzinogene Wirkung der Sub­stanz LSD-25 bemerkte er zufällig. Die 250 Mikrogramm, die er am 19. April schluckte, stellten seine Welt buchstäblich auf den Kopf: „Alles, was ich dachte, war bildlich da.“ Die Erfahrung beeindruckte Hofmann tief, und er glaubte an das Potential von LSD als Medikament. Doch die Substanz geriet in den 1960er-Jahren als Partydroge in Verruf.

Seit einigen Jahren aber arbeiten wieder viele Forscher daran, LSD als mögliches Mittel gegen psychische Erkrankungen zu etablieren – und tatsächlich belegen kleinere Studien den Nutzen im Kampf gegen Depressionen oder Angststörungen. Am vergangenen Freitag haben Wissenschaftler der Universität Basel auf einem Symposium anlässlich des 80. Jubiläums der LSD-Entdeckung die Ergebnisse einer der bislang wichtigsten klinischen Studien vorgestellt. Sie soll belegen, dass hoch dosiertes LSD gegen Depressionen hilft