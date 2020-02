Das neue Coronavirus : Die Krankheit X hat nun einen Namen

Aktualisiert am

In Wuhan wagt sich niemand ohne Maske in die Öffentlichkeit, und manche Chinesen ziehen sich außerdem Plastiktüten und Gummihandschuhe über. Bild: dpa

Vor knapp vier Jahren versammelte sich eine Gruppe von Experten im Hauptsitz der WHO in Genf, um für die Weltgesundheitsorganisation eine Art Top Ten der Todesgefahren zu erstellen: eine Liste der Erreger, gegen die die Medizin derzeit machtlos ist. Am Ende standen darauf acht von Viren verursachte Erkrankungen, darunter Ebola, das Krim-Kongo-Fieber und die Atemwegserkrankung Sars. Im Februar 2018 ergänzten die Experten noch die Krankheit X auf dieser Liste, symbolisch für ein besonders erschreckendes Szenario: Dass eine tödliche Epidemie durch einen Erreger ausgelöst wird, von dem die Welt bis dahin nichts wusste.

Kaum zwei Jahre später ist das Realität, und wir befinden uns mitten im Geschehen. Seit chinesische Behörden am 31. Dezember 2019 eine Häufung ungewöhnlicher Lungenentzündungen in der Stadt Wuhan bekanntgaben, hat sich der Erreger rasant ausgebreitet: Mehr als 67.000 Fälle wurden inzwischen gemeldet, mehr als 1500 Menschen sind gestorben (Stand bei Redaktionsschluss am 15.02.2020).