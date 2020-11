Spätfolgen von Corona : Das Drama nach Covid-19

Eine Infektion mit dem neuen Coronavirus überleben die allermeisten. Doch Überleben ist das eine, die Infektion zu überstehen das andere. Manche Menschen behelligt der Erreger nur kurzzeitig oder gar nicht, andere leiden noch monatelang an Erschöpfung, Luftnot, Kopfschmerzen, Herzstolpern und Schlafstörungen, um nur einige der häufigsten Symptome zu nennen. Was Ärzten besonderes Kopfzerbrechen bereitet: Solche hartnäckigen Langzeitfolgen – kurz: „Long-Covid“ – plagen nicht nur Patienten mit schwerem, sondern auch solche mit mildem Infektionsverlauf. Selbst wenn man von der Ansteckung nichts bemerkt, kann man offenbar nicht sicher sein, dem langen Schatten von Sars-CoV-2 zu entgehen. Hierfür sprechen zumindest die Ergebnisse mehrerer Studien.

Anfang der Woche waren Zahlen der Krankenversicherung DKV bekanntgeworden, wonach von 5735 ihrer vollversicherten Kunden elf Prozent so krank waren, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Viele vorher kerngesunde Menschen wurden plötzlich länger behandlungspflichtig. Die Behandlungskosten lagen bei Covid-19-Opfern, die nach dem Klinik-Aufenthalt als genesen galten, dem Krankenversicherer zufolge im Schnitt 50 Prozent höher als vor der Erkrankung. In der Zeitschrift „Annals of Internal Medicine“ berichteten amerikanische Ärzte über die Nachbeobachtung von 1250 Patienten, die aus 38 Kliniken entlassen worden waren. Zwei Monate nach der abgeschlossenen Covid-19-Therapie gaben 40 Prozent an, noch nicht zur Arbeit gehen zu können. Irische Forscher vom Trinity College in Dublin schreiben in der Online-Zeitschrift „PlosOne“ über eine „postvirale Erschöpfung“ bei 67 von 128 Corona-Infizierten – zehn Wochen nach den ersten Symptomen und weitgehend unabhängig vom Schweregrad ihrer Covid-19-Erkrankung.