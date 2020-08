Ur-Immunsystem unter Verdacht : Gift gegen das Virus

Unter den zahlreichen Indizien, die dafür sprechen, dass Covid-19 kein gewöhnlicher Lungeninfekt und das Coronavirus Sars-CoV-2 kein „Grippe“-Erreger ist, wiegen diejenigen besonders schwer, die man in den diversen geschädigten Organen und vor allem in den Gefäßen kranker und verstorbener Patienten entdeckt hat. Sie zeigen: Covid-19 wirkt systemisch, es ist genauso ein schweres Immunleiden wie es eine Lungenkrankheit ist.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Die Entzündungen der Luftwege und der Lungen sind der Anfang. Die eigentliche Achillesferse jedoch für die zehn bis zwanzig Prozent der schwer erkrankten Covid-19-Patienten, so stellt sich das in den klinischen Daten zunehmend dar, sind vielfach nicht die Lungenschäden durch das Virus selbst, sondern es ist das bisher noch völlig unüberschaubare Chaos im Immunsystem, das daraus folgt. Einerseits schießt das Immunsystem völlig übers Ziel hinaus, zahlreiche Entzündungsparameter im Blut sind massiv hochreguliert. Gleichzeitig ist das Immunsystem hochgradig geschwächt. Und das geht nicht lange gut. Deshalb ruhen derzeit die vielleicht größten Hoffnungen für eine durchgreifende Therapie genau darauf: die richtige Stellschraube zu finden, die in das System eingreift, noch ehe das Immunsystem versagt.

Dabei sticht nun ein Element des Immunsystems hervor, das in den beliebten Debatten über Antikörper, Fresszellen, B-Zellen und T-Zellen – alles gewiss wichtige Teile des Immunpuzzles – lange vergessen wurde: das Komplementsystem. Es ist Teil des angeborenen Immunsystems und mutmaßlich sogar der älteste Part der Körperabwehr. Die Waffen des Komplementsystems sind denkbar einfach, es handelt sich um an die vierzig unterschiedliche Proteine mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und Funktionen. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben: An die Erreger im Blut binden und sie quasi den unterschiedlichen Fresszellen – die zum anderen Teil des ursprünglichen, angeborenen Immunsystems gehören – zum Fraß vorwerfen. Gleichzeitig lockt das Komplementsystem, ist es erst einmal aktiviert, mit Hilfe von Botenstoffen weitere Immunzellen zum Infektionsherd.

Heiße Spur im Kampf gegen Covid-19

Entscheidend dabei ist, dass das Komplementsystem schneller reagiert als alle anderen Teile des Immunsystems. Es ist als Erstes an der Front – und, wie sich vor knapp zwanzig Jahren zum ersten Mal bei Intensivpatienten zeigte, die an einer lebensbedrohlichen Sepsis litten, geht es dabei auch extrem aggressiv vor. Reagiert das Komplementsystem über, können die Organe schwer geschädigt werden. Niels Riedemann von der Universitätsklinik in Jena forscht wie Intensivmediziner in aller Welt seit vielen Jahren an der Wirkung des Komplementsystems bei schweren Infektionen, er hat es bei der Vogelgrippe untersucht, seine Ergebnisse wurden zudem nach den früheren Coronaviren-Epidemien „Sars“ und „Mers“ bestätigt. Und nun, als Gründer des Biotech-Unternehmens „InflaRx“ in Jena, haben seine ersten kontrollierten Studien an Covid-19-Patienten gezeigt: Die Spur ist offenbar ganz heiß. Chinesische, französische und auch amerikanische Kliniker haben in „Nature“ und „Nature Medicine“ dieser Tage Untersuchungen präsentiert, die klar darauf hindeuten, dass den schwerkranken Covid-19-Patienten möglicherweise entscheidend geholfen werden kann, indem das Komplementsystem im entscheidenden Moment blockiert wird.