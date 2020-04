Coronavirus-Ansteckung : Die Maskenfrage ist gelöst – oder nicht?

China will der Welt inzwischen die Pandemie erklären, und das gilt auch in der Corona-Maskenfrage, mit der sich nicht nur deutsche Experten (und damit auch Politiker) ganz offensichtlich schwer tun. An der Universität von Hongkong haben Virologen jedenfalls Experimente vorgenommen, und nicht einmal sehr aufwändige, die die Wirksamkeit von Atemschutzmasken in der Coronavirus-Pandemie belegen sollen. Fazit der Studie: „Wir haben gezeigt, dass Operationsmasken die Entdeckung von Coronaviren in Tröpfchen und Aerosolen wirksam reduzieren.“ So steht es in einer kurzen, in der international angesehenen Wissenschaftszeitschrift „Nature“ veröffentlichten Korrespondenz.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Die Schlussfolgerung deckt sich in dieser zusammenfassenden Formulierung zu großen Teilen mit der neuesten Einschätzung der deutschen Nationalakademie Leopoldina. Allerdings lehnt sich der deutsche Expertenkreis weiter aus dem Fenster: Weil das Ausstoßen von Tröpfchen durch infektiöse Menschen durch die Masken reduziert werde, so die Leopoldina-Fachleute, „schützt ein Mund-Nasen-Schutz andere Menschen, verringert damit die Ausbreitung der Infektion und senkt somit mittelbar das Risiko“. Gesunde, noch nicht infizierte Menschen werden also geschützt. Für diese spezielle, sehr plausible Annahme gibt es nicht viel wissenschaftliche Evidenz, dabei bleibt es auch nach der neuesten chinesischen „Nature“-Publikation.

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Denn die Hongkonger Forscher haben zwar ausgiebig mit und ohne Mundschutz experimentiert, aber sie haben auch wie in der experimentellen Forschung üblich unter sehr kontrollierten Versuchsbedingungen gearbeitet. Das fängt bei den verwendeten OP-Masken an: handelsüblicher Mundschutz fürs Klinikpersonal, internationaler Standard, aber eben auch genau das. Was für diese mit standardisierten Maschenweiten und Materialien hergestellte Masken gilt, kann nicht ohne weiteres auf umfunktionierte Halstücher oder T-Shirts, Staubsaugerbeutel oder Do-it-yourself-Variationen aus bunten Seidentüchern vor Mund und Nase übertragen werden.

Wenn also die Hongkonger Forscher in ihren Experimenten mit 111 infektiösen Patienten zeigen, dass der Ausstoß von Viren durch einen professionellen Mundschutz bei den Infizierten verringert wird, ist das kein Freifahrtschein für provisorische Masken. Genauer hinsehen lohnt sich. Das betrifft auch die Experimente selbst: Unter den infizierten Versuchsteilnehmern waren aus nachvollziehbaren Gründen keine Sars-CoV-2-Infizierte. Vielmehr hat man Kranke identifiziert, die an den Folgen anderer, längst bekannter Erkältungsviren leiden: Influenza- und Rhinoviren sowie endemische Coronaviren, die seit Jahrzehnten in der Welt kursieren. In zwei entscheidenden Hinsichten ähneln sie dem neuen Coronavirus, dem Erreger der Covid-19-Krankheit: Sie sind ebenfalls RNA-Viren und werden stark beim Niesen, Husten und bei feuchter Aussprache mit Tröpfchen verbreitet.

Angelegt war die Studie also durchaus so, dass weiterreichende Schlüsse auch für andere Epidemie-Erreger abgeleitet werden können. Die Patienten wurden jeweils mit und ohne Maske für dreißig Minuten vor einen Detektor („Gesundheit II“) gesetzt, der die ausgestoßenen Tröpfchen sowie die noch deutlich feineren Aerosole (unter fünf Mikrometern) aufnimmt, registriert und für die nachfolgende Virenanalyse sammelt. Ein Versuchsaufbau, der realen Bedingungen möglichst nahe kommen soll. Das gilt auch im Hinblick auf das Atemverhalten und die Symptome. Wer von den Infizierten in dieser Zeit nicht husten oder niesen konnte, musste das auch nicht erzwingen.

Und in dieser Hinsicht fällt am Ende ein Satz auf, der weitergehende Untersuchungen fast erzwingt: Übertragungen von Viren seien auch bei jenen Infizierten registriert worden, wenn auch in erheblich geringerer Zahl, die symptomlos blieben – also weder niesten noch husteten. Mit anderen Worten: Die beim Atmen mitunter ausgestoßenen Tröpfchen und auch die viel luftgängigeren winzigen Aerosole enthielten manchmal Virusmaterial. Wie infektiös diese Viruspartikel sind, lässt sich nicht sagen. Klar ist: Bei den untersuchten Coronaviren ist das Übertragungsrisiko beim Atmen sehr viel geringer als bei Influenza- und Rhinoviren. Wie überhaupt die Menge an ausgestoßenen Viren von Mensch zu Mensch offenbar stark variiert. Dreißig Prozent der Hongkonger Probanden stießen in der halben Stunde des Experiments mit Coronaviren beladene Tröpfchen aus, vierzig Prozent mit Viren beladene Aerosole. In solchen winzigen, unsichtbaren Aerosolen freilich dürften die ohnehin als eher instabil und gegenüber Austrocknung als sensibel geltenden Coronaviren eher nicht lange überleben.

Mehr zum Thema 1/

Und noch etwas macht im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie Hoffnung: Die OP-Masken haben die Coronaviren sehr viel effizienter aus dem Luftstrom aus dem Rachenraum der Infizierten herausgefiltert als bei den anderen Viren. Setzten die Corona-Patienten den Mundschutz auf, war weder in den Tröpfchen noch in den Aerosolen Virusmaterial nachweisbar. Das spricht alles in allem dafür, dass jedenfalls der professionelle Atemschutz speziell bei Coronaviren einen echten Schutz bietet. In den Worten der chinesischen Forscher: „Das hat wichtige Auswirkungen auf die Kontrolle von Covid-19, und das heißt: Operationsmasken könnten genutzt werden, um die Übertragung von Viren durch kranke Menschen zu verringern.“