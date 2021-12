Covid-Infodemie : Im Griff der zwei Pandemien

Wenn das so einfach wäre: Die Pandemie wird begleitet von intensiven Kampagnen der Desinformation. Da fällt es leicht, nur das zu finden, was man hören will. Bild: dpa

Es ist nicht nur eine Pandemie, mit der wir derzeit konfrontiert sind, tatsächlich sind es zwei parallel verlaufende — darauf wiesen in der vergangenen Woche Wissenschaftler, unter anderem der Weltgesundheitsorganisation WHO, in einem Kommentar in der Zeitschrift Cell hin. Nicht nur das Virus SARS-CoV-2 hat die Welt fest im Griff, wir werden auch Zeugen einer Informations-Pandemie, kurz Infodemie. Dieser Begriff ist nicht neu. Bereits 2003 war er im Kontext der SARS-Epidemie aufgekommen, um zu beschreiben, wie Fakten in Kombination mit Ängsten, Spekulationen und Gerüchten und verstärkt durch moderne Informationstechnologien einen weltweiten politischen und ökonomischen Einfluss erlangen, der sich von seinen faktischen Ursprüngen weitgehend abkoppelt.

Seit dem Auftreten von SARS-CoV-2 erlebt der Begriff eine Renaissance. Die epidemische Ausbreitung von Informationen oft zweifelhafter Qualität in den sozialen Medien folgt tatsächlich ganz ähnlichen Gesetzen wie die Verbreitung des Virus – nicht zufällig spricht man dort auch von „viralen Inhalten“. Bereits im vergangenen Jahr hatten das etwa italienische Wissenschaftler auf verschiedenen sozialen Onlineplattformen – Twitter, Youtube, Instagram, Reddit und Gab – für die ersten Wochen der Pandemie von Januar bis Mitte Februar 2020 verfolgt. Dabei beschrieben sie die tägliche Zahl von Menschen, die zum Thema Covid Beiträge posteten, mithilfe epidemiologischer Modelle. In den Scientific Reports präsentierten sie im Oktober 2020 ihre Ergebnisse: Alle untersuchten Plattformen zeigten Reproduktionszahlen größer eins. Das Thema erfuhr überall eine exponentielle Verstärkung. Deutliche Unterschiede ergaben sich zwischen den Medienplattformen im relativen Anteil zuverlässiger Informationsquellen zu Quellen von Desinformation. Die Mainstreamplattformen wie Youtube oder Twitter schnitten hier besser ab als etwa der wenig regulierte Dienst Gab.

Analyse von Twitter-Nachrichten

Dass dieser Anteil sich aber mit der Zeit ändert, bemerkte eine andere italienische Forschergruppe anhand einer Analyse von 100 Millionen Twitter-Nachrichten im Zeitraum zwischen Ende Januar und Mitte März 2020. Demnach gingen in vielen Ländern Wellen unzuverlässiger Pandemie-Informationen dem Anstieg der Zahl von Covid-19-Infektionen jeweils voraus. Je dramatischer aber die Infektionslage wurde, desto stärker wandten sich die Menschen doch wieder verlässlichen Quellen wie anerkannten Experten oder großen Medienhäusern zu. Die italienischen Wissenschaftler analysierten mithilfe eines Risiko-Index für verschiedene Länder außerdem die Rate, mit der ein Netzwerk-Nutzer unzuverlässigen Informationen ausgesetzt war. Unter den G-8-Staaten diagnostizierten sie hier insbesondere für Deutschland und Russland ein hohes infodemisches Risiko.

Die Wechselwirkung von Pandemie und Infodemie thematisieren nun auch die Wissenschaftler um Walter Quattrociocchi in ihrem „Cell“-Kommentar. Die in den sozialen Medien empfangenen Informationen bestimmen schließlich das Verhalten der Menschen, und das ist wiederum ausschlaggebend für den Verlauf der Pandemie. Das Präventions-Paradox spielt hierbei genauso eine Rolle wie die infodemische Untergrabung des Vertrauens in Institutionen, die der Befolgung von Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie entgegenläuft. „Die Verzahnung von Infodemien und Pandemien stellt eines der kritischsten Gebiete zukünftiger Studien dar, um die Vorbereitung und die Gesundheit der Weltbevölkerung zu verbessern“, schließen die Forscher. Das erfordere eine interdisziplinäre Anstrengung und die Erarbeitung geeigneter Kommunikationskonzepte.