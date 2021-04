Corona-Vergleich zu Grippe? : Was ein Breitband-Impfstoff bringen könnte

Als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben: Im vergangenen Dezember, wir erinnern uns fast nicht mehr, so energisch geht der Blick inzwischen nach vorne, da war die damals schon sehr pandemiemüde Welt plötzlich hin- und hergerissen. Innerhalb kürzester Zeit wurden die ersten Covid-19-Impfstoffe auf europäischem Boden zugelassen, doch zur gleichen Zeit tauchten die ersten Meldungen über „Variants of Concern“ – besorgniserregende Varianten – des Sars-CoV-2-Erregers auf. Und damit auch Fragen nach der Haltbarkeit des Impfversprechens.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Was, wenn die Impfstoffe, die in ihren klinischen Studien bisher allesamt großartig abschnitten hatten, ihre Wirkung verlieren, weil sich das Virus genetisch schnell zu wandeln versteht, und damit die frisch erworbene Immunabwehr abstumpft – oder ganz verlorengeht? Vier Monate später mag kaum jemand daran denken. Die Impffortschritte überdecken alles, die Hoffnung wächst jeden Tag, auch die sorgfältig dokumentierten Impferfolge wie in Israel sprechen für sich. Und doch hört man keinen Immunologen oder Virologen, der endgültig Entwarnung gäbe. Warum eigentlich nicht? Einen Grund dafür findet man weit weg, in Indien, wo seit Tagen immer neue Höchststände bei Neuinfektionen und Covid-Opfern gemeldet werden.

Obwohl das genetische Monitoring auf dem Subkontinent schwach ist und genaue Informationen über die Zusammensetzung der Sars-CoV-2-Varianten langsam fließen, ist doch klar: In Indien, dem Schwellenland mit den höchsten Impfstoffproduktionskapazitäten der Welt, passiert genau das, wovor Virologen seit Monaten warnen: Extrem hohe Fallzahlen von weit mehr als 300.000 Neuinfektionen täglich und eine endgültig überlastete Gesundheitsversorgung begünstigen die Ausbreitung der Varianten – und möglicherweise auch die Etablierung neuer Virusmutationen. Drei Varianten – die „britische“ B.1.1.7, die „südafrikanische“ B.1.351 und vor allem die „indische“ Variante B.1.617 liefern sich derzeit einen regelrechten Wettlauf. „Wir werden bald sehen, welche Variante den größten evolutionären Vorsprung hat“, kommentierte Trevor Bedford, Epidemiologe an der University of Washington in Seattle, die indische Tragödie. Auch die Zahlen weltweit lassen ahnen, wie es um die Risiken der Mutantenbildung steht: Gut 5,7 Millionen Neuinfektionen in einer Woche mit fast 88.000 Toten – so stark wütete Sars-CoV-2 noch nie.

Angesichts der Lawine von neuen Varianten dringen nun immer mehr Wissenschaftler darauf, die Impfstoffentwicklung radikal anzupassen. Es geht nicht nur darum, die in den meisten zugelassenen Impfstoffen verpackte genetische Information zu dem „Spike-Protein“ zu verändern und damit das Immunsystem auf die Oberflächenmoleküle der mutierten Varianten zu trainieren. Viele Experten fordern so etwas wie Breitband-Impfstoffe.

Sars-CoV-2 auf dem Scheideweg

Von Antibiotika kennt man das: Ein Mittel, das gegen verschiedene Keime gleichzeitig wirkt. Denkbar ist das durchaus für die neue Generation von Impfstoffen, mRNA-Vakzine wären wegen ihrer vergleichsweise schnelleren Herstellung geradezu prädestiniert dafür. Ähnliches gilt für Vektorimpfstoffe. In einer Veröffentlichung in „Cell Reports Medicine“ wird deutlich, warum diese Strategie womöglich nötig wird. Jesse Bloom, ein Kollege Bedfords am Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle, vergleicht darin Sars-CoV-2 mit den Masern-Erregern und Influenzaviren.