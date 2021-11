Corona-Vakzine im Test : Wie wirksam sind die RNA-Impfstoffe?

Aktualisiert am

Impfungen büßen mit der Zeit einen Teil ihrer Wirksamkeit ein. Das gilt auch im Kampf gegen das Coronavirus, was an der wachsenden Zahl der Impfdurchbrüche zu sehen ist. Zur weiteren Planung der Impfkampagne und einer Optimierung der Impfstoffe wäre es hilfreich zu wissen, wie schnell die Wirkung nachlässt und ob es Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstoffen gibt.

Die renommierte Fachzeitschrift New England Journal of Medicine hat nun einen Vergleich zwischen den mRNA-Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna sowie dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson veröffentlicht. Alle drei Impfstoffe schützen auch nach Monaten noch vor einem schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19, allerdings unterscheiden sie sich in der Menge der anfangs gebildeten Antikörper und darin, wie schnell diese wieder aus dem Blut verschwinden. Unterschiede gibt es auch bei der T-Zell-Antwort gegen das Coronavirus.