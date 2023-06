In der Pandemie hat die Immunbiologin Akiko Iwasaki mit ihrem Team an der Yale School of Medicine zahlreiche Durchbrüche in der Covid-19-Forschung geschafft und kommuniziert – und ist damit weltweit berühmt geworden. Vor wenigen Wochen ist sie zur Präsidentin des US-Fachverbandes American Association of Immunologists geworden. Anfang dieser Woche ist sie nach Frankfurt am Main gekommen, um im Gesellschaftshaus des Palmengartens den diesjährigen Else-Kröner-Fresenius-Preis für Medizinische Forschung entgegen zu nehmen. Der Preis ist mit 2,5 Millionen Euro einer der weltweit höchstdotierten Forschungsauszeichnungen im Bereich Medizin.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Frau Professor Iwasaki, niemand hier trägt Maske, alle verhalten sich so, als gäbe es keine Bedrohung mehr. Nur Sie haben wir mit Maske gesehen. Wo stehen wir im Kampf gegen das Virus?