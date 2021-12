Corona-Therapie : Die neuen Medikamente gegen Covid-19

War das ein Schnellschuss des Gesundheitsministers Jens Spahn, Antikörper-Infusionen als Mittel gegen Covid-19 in großen Mengen zu ordern, obwohl sie noch gar nicht zugelassen sind? Wird das Medikament Remdesivir die Pandemie beenden? Genau vor einem Jahr wurden diese Fragen in den Fernsehnachrichten, Zeitungen und Online-Medien diskutiert. Hinter uns liegen zwölf Monate, in denen Wissenschaftler unter Hochdruck an Medikamenten gegen Covid-19 forschten. Wo stehen wir heute?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mittlerweile ist Spahn für seine Weitsichtigkeit zu loben: Mitte November wurden die Antikörper-Mittel zugelassen. Und Remdesivir hat in der Praxis enttäuscht. Derzeit gelten neue Medikamente als Hoffnungsträger, besonders ein Wirkstoff namens Molnupiravir. Was ist davon zu erwarten? Warum dauert es überhaupt so lange, eine wirksame Arznei zu finden?