Corona-Strategien im Vergleich : Wie die Länder im Kampf gegen die Pandemie abschneiden

Die Covid-19-Pandemie scheint das Weltgeschehen beschleunigt zu haben. Seit Wochen lässt uns der Nachrichtenstrom kaum eine Pause zum Durchatmen. Das liegt nicht nur an der rasanten Ausbreitung der Krankheit weltweit, es liegt auch an der enormen Geschwindigkeit, mit der unser Verständnis des neuartigen Coronavirus und seiner Wirkung wächst. Zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive hat dabei die internationale Natur der derzeitigen Krise auch etwas Gutes: „Die Regierungsstrategien als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie stellen das größte natürliche Experiment jüngster Zeit dar“, schreiben Wissenschaftler um Cindy Cheng und Luca Messerschmidt von der Hochschule für Politik an der TU München in einem aktuellen Arbeitspapier.

Was sie damit meinen: Dadurch dass weltweit Länder vor der gleichen Herausforderung stehen und mit ganz unterschiedlichen politischen Strategien Einfluss auf die Ausbreitung von Covid-19 in der eigenen Bevölkerung nehmen, werden in Echtzeit kostbare Daten erzeugt. Diese können genutzt werden, um die Dynamik der Pandemie besser zu verstehen. Während anfänglich nur spekuliert werden konnte, welche Maßnahmen etwas ausrichten, können so mittlerweile Fragestellungen über Zusammenhänge und Wirkungsweisen anhand der statistischen Auswertung empirischer Daten verfolgt werden: Wie hängt die Entwicklung der Pandemie von der Schnelligkeit politischer Reaktionen ab? Zahlen sich drastische Maßnahmen wirklich aus? Sind Schulschließungen für die Eindämmung wichtiger als Kontaktbeschränkungen?

Hunderte Wissenschaftler und künstliche Intelligenz

Die Wissenschaftler um Cheng und Messerschmidt – mehr als 250 insgesamt in 18 verschiedenen Zeitzonen — stellen dafür eine umfangreiche Datenbasis zur Verfügung. Im Rahmen des Projekts „CoronaNet“ haben sie, unterstützt durch maschinelles Lernen und unter Rückgriff auf mehr als 200.000 Nachrichtenartikel, bereits Informationen über viele tausend Maßnahmen zusammengestellt, die weltweit von Regierungen aus rund 200 Ländern im Kampf gegen Covid-19 verkündet wurden. Diese Daten sind in einheitlichem Format auf der Projekt-Webpage Entscheidungsträgern und Wissenschaftlern zugänglich. 16 verschiedene Typen von Maßnahmen werden hierbei unterschieden.

So waren am 22. April in 178 Ländern Reisebeschränkungen in Kraft, in 157 Ländern wurden die Schulen geschlossen, in 145 kam es zu Quarantäne- oder Lockdown-Maßnahmen. Um die nationalen Reaktionen miteinander vergleichen zu können, haben die Forscher einen Aktivitätsindex (“National Policy Activity Index“) entwickelt, der die Bereitschaft eines Landes zum Einsetzen von Maßnahmen zum Ausdruck bringt. Je nach Umfang der Maßnahmen und Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wird per Modell der Index jedes Landes im Laufe der Zeit ermittelt. Deutschland liegt nach dieser Bewertung im internationalen Mittelfeld (Stand 20. April), im Vergleich der 27 EU-Staaten wird interessanterweise aber nur Belgien niedriger gewertet.

Ein ganz ähnliches Projekt verfolgen Wissenschaftler der Universität Oxford und der Blavatnik School of Government unter dem Titel „Coronavirus Government Response Tracker”. Auch hier werden die internationalen Regierungsmaßnahmen in einer Datenbank zusammengetragen und anhand von 18 Indikatoren bewertet. Die britischen Wissenschaftler leiten aus diesen Informationen ebenfalls einen einheitlichen Index ab („Government Response Stringency Index”), der zum Vergleich der Länder untereinander herangezogen werden kann. Dabei fällt Deutschland als ein Land auf, das im Vergleich zu anderen Ländern sehr schnell nach dem ersten Covid-19-Todesfall reagiert hat. Wiederum im europäischen Vergleich zeigt sich aber, dass die deutschen Maßnahmen meist lockerer waren als die der meisten Nachbarländer – zu sehen in einer Animation, die die Indizes der Länder auf einer Weltkarte farblich codiert im zeitlichen Verlauf zeigt.