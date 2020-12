Was eine Medizinerin erlebte : Patient 1, eine Warnung und der Zoff der Ärzte

Das Erste, was Camilla Rothe machte, nachdem sie am Abend des 27. Januar die Diagnose des ersten bekannten Corona-Falls in Deutschland erhalten hatte, war, schnell ein paar E-Mails rauszuschicken. Sie warnte Kollegen, Tropenmediziner und Infektiologen: Zieht euch bloß Schutzkleidung an! Das ganze Programm! Seid vorsichtig! „Wir dachten ja damals zunächst“, sagt sie heute, „das ist so wie bei Sars. Nur mit Symptomen wie Husten oder Schnupfen steckt man andere an. Man sieht es den Leuten also an, dass sie infektiös sind.“

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Dass es diesmal offenbar anders ist, hat Rothe, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), am 27. Januar in Erfahrung gebracht. Sie selbst hatte dem deutschen Patienten 1, einem 33 Jahre alten Mitarbeiter der bayerischen Autozulieferer-Firma Webasto, an diesem Tag den Abstrich entnommen, als er sich als Corona-Verdachtsfall im Tropeninstitut vorstellte. Am Wochenende hatte er Grippesymptome, am Montag, den 27. Januar, erfuhr er dann von der Corona-Infektion seiner chinesischen Kollegin – mit der er Tage zuvor in einem Workshop gesessen hatte. Rothe fragte ihn also: Hatte Ihre Kollegin Husten oder Schnupfen? War sie heiser? Wirkte sie krank? Seine Wahrnehmung: Nein, sie war so wie immer. Rothes Vermutung: Der Mann wird bloß eine Erkältung haben. Es war Januar, jeder Zweite hatte Schnupfen. Als abends dann das positive Testergebnis des Mannes kam und die Chinesin als Überträgerin feststand, die vom 20. bis zum 22. Januar auf Dienstreise in Bayern war und erst auf dem Rückflug nach China Fieber bekommen hatte, wurde ihr schlagartig bewusst: „Man kann um die halbe Welt nach Deutschland fliegen, einen Jetlag wegstecken, stundenlang arbeiten, weder Husten noch Schnupfen haben und doch hochansteckend sein.“

Camilla Rothe schrieb dann nicht nur warnende Mails an ihr Tropenmediziner-Netzwerk. Die Beobachtung zu einer asymptomatischen Ansteckung musste in die Welt hinaus, so schnell es geht. „Bei symptomloser Übertragung muss man sich ja ganz anders verhalten, andere Schutzkleidung tragen.“ Denn auch die weiteren, in den Tagen danach positiv getesteten Kollegen von Patient 1, der Webasto-Cluster, waren von Rothe und ihrem Team befragt worden. Ungewöhnliches, etwa Erkältungssymptome, hatten auch sie nicht an ihrer chinesischen Kollegin bemerkt. „Da waren wir alarmiert.“

Am 30. Januar veröffentlichten Camilla Rothe, ihr Team sowie der Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin der LMU, Michael Hölscher, ihre Beobachtungen im „New England Journal of Medicine“. Sie gehörten damit zu den Ersten, die über diese weitgehend symptomfreie Übertragung während der Inkubationszeit berichteten. Offenbar, schrieben die Autoren, seien auch asymptomatische Personen potentielle Überträger von Sars-CoV-2 – was eine „Neubewertung der Infektionsdynamik des aktuellen Ausbruchs rechtfertigen könnte“.

„Ein wahrer Shitstorm“

Die Bedeutung ihrer Fallbeschreibung brachte ihr im Juni eine Titelgeschichte in der „New York Times“ ein, im September zählte das „Time Magazine“ Camilla Rothe deswegen zu den „100 einflussreichsten Menschen der Welt“. Doch unmittelbar nach der Veröffentlichung flog ihr der Artikel zunächst um die Ohren – was sie bis heute kaum nachvollziehen kann. Vielleicht, so Rothe, habe man zunächst die Folgen gefürchtet. „Eine Epidemie wie bei Sars kann man relativ gut einhegen. Man misst Fieber am Flughafen, schickt die Symptomatischen nach Hause. So verhindert man Ansteckungen. Hat man eine symptomfreie Übertragung, steht eigentlich die ganze Bevölkerung unter Generalverdacht. Da hilft kein Fiebermessen. Die Konsequenzen für das öffentliche Leben sind, wie wir dann gesehen haben, enorm.“