Corona-Pandemie : „Viren sind Software – und wir ihre Hardware“

Einen ganzen „Zoo“ neuer Viren könne man entdecken, durchsuche man nur die Genomdaten von Tier und Mensch, sagt Ralf Bartenschlager. Hier sind die Erreger von Hepatitis (gelb) und Aids (schwarz) hübsch in Plüsch gehalten; bald ist Covid-19 so in Rot zu haben. Bild: Rüchel, Dieter

Was ist von der hektischen Impfstoffsuche zu halten? Was sind die ersten Lehren aus der Pandemie? Warum fehlt es der Virologie an Nachwuchs? Der Heidelberger Virologe Ralf Bartenschlager hat Antworten und spricht zudem über Forscher-Duelle und tückische Erreger.