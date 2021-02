Mutierte Coronaerreger : Ein Virus geht um die Welt

Die Bundesregierung muss sich vielen Fragen stellen in diesen Tagen. Zum Beispiel: Wie konnte uns die Lage derart entgleiten? Bis zum Herbst schnitt Deutschland im internationalen Vergleich doch so gut ab, trotz einzelner Hotspots ließen sich die Coronaviren immer wieder bezwingen. Am kommenden Wochenende jährt sich etwa jene Kappensitzung in Gangelt, Kreis Heinsberg, die Deutschland den ersten großen Ausbruch 2020 mit Hunderten Kontaktpersonen bescherte.

Oder warum gelingt es ausgerechnet jenem Land, in dem der erste in Europa zugelassene Covid-19-Impfstoff entwickelt wurde, nicht, seine Bevölkerung flott zu impfen? Aber all das ist müßig. Ändern wird sich an dieser Situation in den nächsten Wochen wenig, da hilft auch die für den Wahlkampf trommelnde Drohung von Patententzug samt Zwangslizenz nichts. Wer sich jetzt ernsthaft mit Fragen der Impfstoffherstellung beschäftigt, sollte eigentlich wissen, dass es im günstigsten Fall sechs bis zwölf Monate dauert, bis ein Werk so umgebaut, aufgerüstet, von den Behörden inspiziert und abgenommen wurde, bis es die sensiblen Präparate produzieren kann und darf.

Außerdem gibt es dringlichere Probleme, denn die Schreckensnachrichten reißen nicht ab. Da wäre etwa die britische Variante B.1.1.7: Vier wissenschaftliche Veröffentlichungen stärken inzwischen den Verdacht, dass sie tatsächlich ansteckender ist als der bislang in Europa vorherrschende Virustyp. Aber auch, dass B.1.351, eine südafrikanische Variante, den Abwehrzellen entgehen und Menschen durchaus ein zweites Mal anstecken kann, ist besorgniserregend, ebenso eine mutierte brasilianische Variante. Bereits im ersten Frühjahr der Pandemie musste die Welt bestürzt zuschauen, wie Sars-CoV-2 in Manaus wütete, es wurden Massengräber für Tausende Opfer ausgehoben. Eine Gruppe von Wissenschaftlern errechnete, dass mehr als Dreiviertel der Einwohner von heute schon einmal infiziert waren. Das würde Herdenimmunität bedeuten, und doch: Das Virus ist zurück – und traumatisiert die Stadt in einer zweiten Welle.

Neue Virusvarianten, neue Impfstoffdaten

Was das für uns alle bedeuten könnte, lässt sich womöglich aus Ergebnissen ablesen, die zwei amerikanische Impfstoffentwickler, Novavax und Johnson&Johnson, fast gleichzeitig veröffentlichten. Beide Firmen erprobten ihre jeweilige Vakzine auch in den von stark mutierten Viren heimgesuchten Ländern, wie Südafrika, und stellten dort eine beträchtlich geringere Wirksamkeit fest als in Europa oder den Vereinigten Staaten. Was liegt näher, als die Ursache bei den mutierten Viren zu suchen? Und prompt erreicht uns eine weitere Hiobsbotschaft aus Großbritannien: In Bristol zeigte sich B.1.1.7 nun zusätzlich beladen mit jenen Veränderungen, die man in Brasilien und Südafrika zu fürchten lernte. Werden wir Corona also nicht bald bezwingen können? Entstehen immer aggressivere Varianten, die auch durch die härtesten Lockdown-Maßnahmen nicht mehr zu kontrollieren sind und denen wir sonst nichts mehr entgegenzusetzen haben?

Ganz so klar ist die Situation aber eben nicht. Und das macht Hoffnung. Abseits dieser bedrohlichen Szenarien können Statistiker derzeit Erstaunliches beobachten: Erstmals nach einem Jahr fallen, global betrachtet, die Infektionszahlen. Mehr als hundert Millionen Menschen haben sich infiziert, laut offizieller Meldung; in Wahrheit dürfte die Zahl zehn- bis zwanzigmal höher liegen. Jeder vierzigste der bestätigten Fälle endete mit dem Tod. Doch seit Anfang Januar gehen die Neuinfektionen und die Todesfälle zurück. Obwohl von der Weltbevölkerung bislang erst ein kleiner Teil geimpft werden konnte und trotz der gefährlichen Veränderungen im Virus erscheint jetzt dieser Silberstreifen am Horizont.