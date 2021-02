Covid-19 im Beruf : War es ein Arbeitsunfall?

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gibt es bislang jedoch keinen stichhaltigen Beleg dafür, dass die Beschäftigten irgendeiner anderen Branche an ihrem Arbeitsplatz einem vergleichbar hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind wie die Beschäftigten im Gesundheitsdienst, der Wohlfahrtspflege und der Labormedizin, denn das müsste sich an den erhöhten Infektionszahlen in dieser Branche festmachen lassen. Corona-Hotspots in einzelnen Betrieben, wie etwa in der Schlachtindustrie, reichen nicht aus, um einer gesamten Branche ein erhöhtes Infektionsrisiko zu bescheinigen, so das Bundesministerium in seiner Erklärung. Allerdings sieht das Ministerium gerade bei den Großschlachtereien noch erheblichen Forschungsbedarf.

Wer seine Covid-19-Erkrankung nicht als Berufskrankheit einstufen lassen kann, weil er nicht zu den drei genannten Berufsgruppen gehört, kann eine Anerkennung als Arbeitsunfall anstreben. Das steht jedem Beschäftigten offen. Es gibt also zwei verschiedene Anerkennungsverfahren für eine Covid-19-Erkrankung. Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherer sind bei beiden Anerkennungsverfahren gleich geregelt.

Es muss allerdings noch mehr beachtet werden: Für die Einstufung als Berufskrankheit muss die durch einen PCR-Test nachgewiesene Coronavirus-Infektion auf eine berufliche Tätigkeit zurückzuführen sein, nicht auf einen privaten Kontakt. Das muss in irgendeiner Form belegt werden. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass dem Betroffenen durch die Ansteckung ein gesundheitlicher Schaden entstanden ist. Eine Infektion, die lediglich zur Bildung von Antikörpern gegen das Coronavirus geführt hat und kein einziges klinisches Symptom wie Husten oder Fieber hervorgerufen hat, ist keine Infektionskrankheit im Sinne des Berufskrankheitenrechts.