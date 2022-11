Immunsystem und Periode : Beeinflusst die Corona-Impfung den Menstruationszyklus?

Nach der Corona-Impfung ist vielen Frauen etwas Merkwürdiges aufgefallen: Ihre Menstruation trat verspätet ein, sie bluteten stärker oder bekamen unerwartet Zwischenblutungen. Zufall oder Impfnebenwirkung? Die Immunisierung gegen Covid-19 scheint den Menstruationszyklus zu beeinflussen, dafür mehren sich auch in der Wissenschaft Hinweise. Wie genau die Veränderungen entstehen und warum, ist jedoch recht unklar.

Es gibt nur wenige Studien, die sich mit der Problematik befassen. Am meisten Belege gibt es dafür, dass die Impfung den Zyklus verlängern kann. „Vier Studien, in denen Daten prospektiv erhoben wurden, haben dies festgestellt, und drei dieser Studien waren sehr groß und umfassten Tausende von Teilnehmerinnen“, sagt Victoria Male, Immunologin am Imperial College in London. Sie forscht zu dem rätselhaften Zusammenhang zwischen Corona-Impfung und Menstruationszyklus und hat die aktuelle Studienlage in einem Fachartikel in „Science“ zusammengefasst.