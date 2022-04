Großer Impfschäden-Vergleich : Wie häufig sind Herzmuskelentzündungen?

Nach einer Impfung gegen Covid-19 kann es in seltenen Fällen zu einer Herzmuskelentzündung kommen, besonders bei jungen Männern. Doch wie häufig ist diese Nebenwirkung wirklich? Eine umfassende Studie in „The Lancet - Respiratory Medicine“ schafft nun eine neue Perspektive: Das Forscherteam von der National University of Singapore untersuchte nämlich, ob die Myokarditis tatsächlich häufiger nach der Corona-Vakzinierung auftritt als nach anderen Impfungen.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bislang wurden weltweit schätzungsweise zehn Milliarden Corona-Impfdosen verspritzt. Die ersten umfassenden Daten, die darauf hinwiesen, dass Entzündungen des Herzmuskels oder des Herzbeutels häufiger nach mRNA-Impfungen gegen Covid-19 vorkommen, stammten aus Israel. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass junge Männer nach der zweiten Dosis eines mRNA-Vakzins überdurchschnittlich betroffen waren. Symptome waren etwa schwere Abgeschlagenheit, Atemnot oder Herzrhythmusstörungen. Sichtbar werden die fast immer ausheilenden Herzmuskelentzündungen durch ein bildgebendes Verfahren. Der Mechanismus, wie der Impfstoff zu einer vorübergehenden Entzündung des Herzens führen könnte, ist noch immer nicht eindeutig geklärt.

Vergangenen Sommer jedenfalls gingen die Forscher von möglicherweise bis zu einem Fall auf 3000 Impfungen aus. Tatsächlich ist die Nebenwirkung offenbar deutlich seltener. In der aktuellen Auswertung kommen die Wissenschaftler auf rund 18 Fälle pro einer Million Corona-Impfdosen. Dazu analysierten sie elf Forschungsarbeiten. Bei anderen Impfungen war das Risiko vergleichbar hoch, dabei kamen sie auf 56 Fälle von Myo- oder Perikarditiden pro eine Million Impfdosen. Insgesamt flossen 22 Studien in die Meta-Analyse ein, die zusammen mehr als 400 Millionen Impfungen umfassten - angefangen bei Untersuchungen im Jahr 1947 bis zum Silvesterabend 2021. „Somit scheint das Gesamtrisiko einer Myoperikarditis bei dieser neuen Gruppe von Vakzinen gegen Covid-19 nicht anders zu sein als bei herkömmlichen Impfstoffen gegen andere Krankheitserreger“, schreiben die Autoren.

Deutlich häufiger als nach der Covid-19-Impfung traten Herzmuskelentzündungen nach einer Pocken-Immunisierung auf, dabei kamen 132 Fälle pro Millionen Impfdosen. Nach der Grippe-Impfung ist die Zahl vergleichbar mit den Coronaimpfstoffen. Bemerkenswert ist allerdings, dass nach herkömmlichen Impfungen keine großen Unterschiede in den verschiedenen Altersklassen festgestellt wurden, treten die Herzmuskelentzündungen nach Covid-19-Impfungen - überdurchschnittlich viel bei jungen Männern auf, besonders wenn sie unter 30 Jahre alt sind und eine zweite Impfung mit einem mRNA-Vakzin erhalten hatten.

Mehr zum Thema 1/

Wie oft Herzmuskelentzündungen normalerweise in der Bevölkerung - ohne Impfung - auftreten, ist nicht eindeutig festzustellen. Die Wissenschaftler aus Singapur rechnen damit, dass jeden Monat zwischen 9,5 und 21,6 Menschen pro Millionen an einer Myo- oder Perikarditis erkranken. Oft verlaufen die Erkrankungen milde, so dass die Betroffenen keinen Arzt oder Ärztin aufsuchen. Sie können Folge eines verschleppten Infekts sein, etwa wenn eine Grippe oder eine schwere Erkältung nicht richtig ausgeheilt wird und man sich dann noch körperliche belastet. Es gelte also, die Risiken einer Impfung mit den Risiken der Corona-Infektion abzuwiegen, summieren die Forscher. Denn nach einer Ansteckung und Covid-19-Erkrankung treten ebenfalls in einigen Fällen Herzmuskelentzündungen auf - und diese waren in früheren Studien insbesondere nach schwerem Verlauf deutlich erhöht. In einer aktuellen Studie in „Circulation“ zu akuter Myokarditis bei hospitalisierten Patienten jeden Alters trat die Erkrankung in 2,4 bis 4 Fällen pro eintausend Patienten auf. Wie viele allerdings unerkannt bleiben, ist unklar. In einem Konsensus-Statement der American Heart Association zur den Erfahrungen in der Kinder- und Jugendmedizin wird betont, dass die Myo- und Pericarditis-Risiken den Nutzen der Impfung und damit den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung weiterhin überwiegen.