Die Ständige Impfkommission will die Corona-Impfungen in die Standardimpfungen überführen. Dazu teilt sie die Bevölkerung in drei Gruppen ein – und für die gelten ganz unterschiedliche Regeln zum Auffrischen.

Die Ständige Impfkommission hat neue Impfempfehlungen vorgelegt. Darin wird geregelt, wer sich künftig gegen Corona boostern lassen sollte – und wer nicht. Der Beschluss, der auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht wurde, wird nun in einem Stellungnahmeverfahren bewertet. Erwartet wird, dass er mit allenfalls kleinen Änderungen in etwa zwei Wochen offiziell angenommen werden wird. Das Ziel ist es, die Corona-Impfung in die Standardempfehlungen der Impfkommission zu überführen, ihr also einen vergleichbaren Status zu geben, wie ihn etwa Tetanus-, Pneumokokken- oder Grippeschutzimpfungen haben.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Die STIKO sieht dabei unterschiedliche Empfehlungen für drei Gruppen vor: Gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 59 Jahren benötigen demnach keine Auffrischimpfung, sofern sie grundimmunisiert sind. Grundimmunisiert bedeutet demnach, wie STIKO-Mitglied Martin Terhardt erklärt, dass ein Mensch entweder drei Impfungen bekommen hat oder dass „insgesamt drei sogenannte immunologische Antigen-Kontakte stattgefunden haben, das heißt eine Mischung aus Infektion und Impfung“. In dieser Gruppe sei keine Auffrischimpfung mehr notwendig, so der Beschluss der STIKO.