Corona-Folgen : Hilferufe aus den Blutgefäßen

Schon zu Beginn der Pandemie wurde deutlich, dass Infektionen mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 den Gefäßen ganz besonders zusetzen. Wegweisende Erkenntnisse lieferten dann Autopsiestudien bei Patienten, die an den Folgen von Covid-19 gestorben waren. Wie diese verdeutlichten, sind die kleinen Arterien der Betroffenen teils stark entzündet und mit Gerinnseln verstopft. Seither treibt die Wissenschaftler die Frage um, wie diese Entzündungen genau zustande kommen.

Anders als zunächst vermutet, scheint ein Virenbefall der Gefäßwand dabei keine bedeutende Rolle zu spielen. Nur wenigen Forschern gelang es jedenfalls, SARS-CoV-2 in den Gefäßen von Corona-Opfern zu identifizieren. Der Pathologe Roberto Nicosia von der University of Washington in Seattle und einige Kollegen äußern daher die Vermutung im „American Journal of Pathology“, dass ungenaue Messmethoden die Präsenz des Virus vorgetäuscht haben könnten. Das Virus zweifelsfrei in den Zellen nachzuweisen erfordert demnach erhebliches Know-how.