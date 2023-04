Arbeiten in kleiner Besetzung, eine abgesagte Party, hustende Mitreisende im Nahverkehr: Das, was jeder und jede derzeit im persönlichen Umfeld erlebt, klingt im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts offiziell so: „Der Infektionsdruck durch akute Atemwegsinfektionen bleibt weiterhin hoch.“

Geschätzte 300.000 bis 600.000 Corona-Infizierte mit Symptomen gab es in Deutschland allein in der vorletzten März-Woche, 956 Personen mit einer Covid-19-Diagnose werden aktuell auf der Intensivstation behandelt. Hochbetagte Personen ab 80 Jahren seien weiterhin am stärksten von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen betroffen, schreibt das RKI. Da kommt die Frage auf: Was kann ich tun, um mich und andere zu schützen? Muss ich mich ein weiteres Mal impfen lassen?