Bericht zu Covid-19 : Experten sehen „massives globales Versagen“ bei Pandemiebewältigung

In den ersten zwei Pandemiejahren gebe es „weitverbreitete Versäumnisse“ bei der Prävention, Transparenz, den grundlegenden Praktiken der öffentlichen Gesundheit wie auch der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität, kritisiert eine vom angesehenen Fachmagazin „Lancet“ zusammengestellte Untersuchungskommission. Sie geht davon aus, dass ein erheblicher Teil der geschätzt 17,7 Millionen Todesfälle durch Covid-19 vermeidbar gewesen wäre. Dies sei „sowohl eine erschütternde Tragödie als auch ein massives globales Versagen auf vielen Ebenen“, schreibt sie in ihrem Abschlussbericht.

Die meisten nationalen Regierungen seien unvorbereitet gewesen, hätten die Ausbreitung von Covid-19 nicht ausreichend durch Tests, Kontaktnachverfolgung und Isolierungen begrenzt und vulnerable Gruppen zu wenig unterstützt, meint die 28-köpfige Expertengruppe, die der New Yorker Ökonom Jeffrey Sachs leitet. Eine Ausnahme sieht sie bei Ländern im Westpazifikraum: Diese hätten aufgrund früherer Erfahrungen mit dem SARS-Erreger vor knapp zwanzig Jahren schnell und mit Nachdruck gehandelt und durch Strategien zur Verhinderung von Infektionen die Gesamttodeszahlen stark gesenkt – auch in Bezug auf die mentale Gesundheit sei dieser Ansatz besser als jener als „flatten the curve“ bezeichnete Kurs, bei dem die Ausbreitung nur begrenzt werden soll. Dass viele Regierungen im März 2022 Maßnahmen wie das Tragen von Masken oder Einschränkungen bei Kontakten aufgehoben haben, sei verfrüht gewesen.

WHO habe „zu vorsichtig und zu langsam agiert“

Doch die Eindämmung der Pandemie sei auch an mangelnder internationaler Zusammenarbeit gescheitert: Etwa bei der Erarbeitung von Empfehlungen, wie die Virusausbreitung bei internationalen Reisen minimiert werden kann, bei Teststrategien, sozialen Maßnahmen wie auch jenen der öffentlichen Gesundheit und Standards der Datenerhebung. Harsche Kritik muss hierbei auch die Weltgesundheitsorganisation WHO einstecken – diese habe „in wichtigen Fragen zu vorsichtig und zu langsam agiert“. So habe sie zu spät kommuniziert, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist, und die Warnstufe einer „gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite“ nicht früh genug ausgerufen. Wie beim Ausbruch in Wuhan, auf den chinesische Behörden lange kaum reagierten, hätten Verzögerungen von wenigen Tagen „eine erhebliche globale Verbreitung des Virus ermöglicht“. Nach Ansicht der Experten hätte die WHO bei Reisen von China in andere Länder zu mehr Vorsicht raten müssen. Auch hätte sie das Tragen von Masken früher empfehlen müssen – sie habe zu spät anerkannt, dass das Virus sich über Aerosole verbreitet.

Die Pandemiekontrolle sei „durch erheblichen öffentlichen Widerstand gegen Routinemaßnahmen der öffentlichen Gesundheit“ wie Impfungen und das Tragen von Masken stark behindert worden, schreibt die Kommission, deren Arbeit von der Rockefeller-Stiftung, dem deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie einer aserbaidschanischen Organisation unterstützt wurde. Die Experten erklären dies mit mangelndem Vertrauen in Empfehlungen von Regierungen, Widersprüche in deren Kommunikation und geringe Gesundheitskompetenz sowie „umfangreiche Fehlinformationen und Desinformationskampagnen in sozialen Medien“. Diese Probleme hätten zu einem erheblichen Teil verhindert werden können, wenn die Expertise der Verhaltens- und Sozialwissenschaften in staatliche Strategien zum Umgang mit der Pandemie eingeflossen wären: „Das menschliche Verhalten ist zentral für die Übertragung der Krankheit und die Unterdrückung der Pandemie.“

Gesellschaftliche Differenzen haben sich noch verschärft

Einen Schwerpunkt legt das Expertenteam auch darauf, dass die ungleich verteilten Auswirkungen der Pandemie auf verschiedene Teile der Bevölkerung nicht ausreichend adressiert worden seien, sondern die Differenzen noch vergrößert hätten. Schwer belastet seien viele systemrelevante Arbeitskräfte gewesen, die ohnehin oft zu benachteiligten, geringverdienenden Gruppen gehörten – wie auch Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, Kinder, von Schulschließungen betroffene Frauen oder Gefängnisinsassen. Auch indigene Menschen und solche auf der Flucht seien besonders gefährdet.