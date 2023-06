Womöglich wird der Impfstoff namens VLA1553 der erste sein, der vor der viralen Erkrankung Chikungunya schützt: Dies sei ein „exzellenter Kandidat“ für die Vorbeugung der Krankheit, schreibt ein Team österreichischer Forscher des Herstellers Valneva im Fachblatt „The Lancet“. Im Rahmen der Studie erhielten rund 3000 US-amerikanische Probanden den Impfstoff, rund 1000 ein Placebo. Da Ausbrüche der durch Stechmücken übertragenen Krankheit schwer vorherzusagen und Studien zum Impfschutz entsprechend schwer durchzuführen sind, wurde in der Studie nicht getestet, ob VLA1553 vor Erkrankung schützt, sondern es wurden bei 266 der geimpften Probanden Antikörper-Werte bestimmt.

Von diesen hätten 263 – also 99 Prozent – der Versuchsteilnehmer ausreichend hohe Werte gehabt, heißt es in der Publikation. Diese seien zwar in den Wochen nach Verabreichung gesunken, aber nach einem halben Jahr hätten noch 96 Prozent einen Schutz gehabt. Zwei Probanden hatten ernstere Nebenwirkungen, die laut der Studie mit der Impfung in Verbindung standen und über übliche Impfreaktionen hinausgingen, doch seien diese im weiteren Verlauf wieder verschwunden. Die Zahl von Fehlgeburten war in der Gruppe der Geimpften leicht erhöht, doch ein Zusammenhang mit dem Impfstoff ist unklar. Ein unabhängiges Gremium zeigte keine Sicherheitsbedenken.

Mehrere Impfstoffe in Erprobung

Das Chikungunyafieber, gegen das es bislang kein spezifisches Arzneimittel gibt, tritt in tropischen Regionen Afrikas, Asiens und Amerikas immer wieder auf, im Zuge des Klimawandels teils auch etwa in Südeuropa. Es hält einige Tage an und geht teils mit starken Muskel- und Gelenkschmerzen einher – das einer tansanischen Sprache entstammende Wort Chikungunya bedeutet „der gekrümmt Gehende“. Die Schmerzen können Wochen und Monate andauern, teils auch Jahre. Todesfolgen sind selten.

Der einmalig gegebene Lebendimpfstoff kann schwangeren und immungeschwächten Menschen nicht gegeben werden. Um die Krankheit gut eindämmen zu können, müsste er auch Kindern verabreicht werden, die wie ältere Menschen schwerer erkranken können – eine entsprechende Studie wird derzeit in Brasilien durchgeführt, wo das Virus auftritt. Derzeit werden auch andere Impfstoffkandidaten erprobt, die gleichfalls noch nicht zugelassen sind.

„Die starke Immunreaktion nach einer einzigen Dosis ist ermutigend“, sagt die an der Studie nicht beteiligte Infektiologin Annelies Wilder-Smith von der London School of Hygiene and Tropical Medicine und dem Uniklinikum Heidelberg gegenüber dem Science Media Center. Sie sieht den Impfstoff als gut verträglich an. Ähnlich sieht es auch der Tropenmediziner Peter Kremsner vom Universitätsklinikum Tübingen. Zwar sagten die Daten zu Antikörperspiegeln nichts über wirklichen Schutz aus, doch wisse man von anderen Studien, dass dies mit einer Verhinderung der Krankheit verbunden sei. Unklar sei jedoch, inwiefern VLA1553 auch Menschen helfe, die zuvor bereits an Chikungunya erkrankt waren.