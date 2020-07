Studie : Britischer Corona-Impfstoff könnte zweifach wirken

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Biotechnologie-Firma „Moderna“ in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ (NIAID) im „New England Journal of Medicine“ von einer vielversprechenden Immunantwort bei 45 Testpersonen auf den von ihr entwickelten Impfstoff berichtet. Allerdings sei noch unklar, ob die Impfstoffe ausreichend Schutz vor einer Infektion bieten, berichteten Experten. Um diese Frage zu klären, treten alle drei Mittel nun in umfangreichere Phase-3-Studien ein, unter anderem in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Brasilien und Südafrika.

International gibt es ein Rennen von Wissenschaftlern und Pharmaunternehmen um einen Corona-Impfstoff. Derzeit werden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 20 Vakzine in klinischen Studien an Menschen getestet.