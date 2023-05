Aktualisiert am

„Take a picture, what’s inside“: Nicht nur die französische Sängerin und Schauspielerin Charlotte Gainsbourg beflügelt die Vorstellung, über Maschinen Gedanken lesen zu können. Als sie vor einigen Jahren nach einem Unfall zahlreiche Kernspin-Untersuchungen über sich ergehen lassen musste, ließ sie sich zu dem Lied „IRM“ anregen – die französische Abkürzung für Magnetresonanztomographie (MRT).

Während bei ihr jedoch nur zu diagnostischen Zwecken einzelne dreidimensionale Bilder erstellt wurden, bergen als fMRT bezeichnete kontinuierlich durchgeführte Hirnscans laut einer vergangene Woche in „Nature Neuroscience„ veröffentlichten Studie tatsächlich die Möglichkeit, Gedankeninhalte wiederzugeben. „Aus neuartigen Gehirnaufzeichnungen generiert dieser Decoder verständliche Wortfolgen, die die Bedeutung von wahrgenommener Sprache, imaginierter Sprache und sogar von Stummfilmen rekonstruiert“, versprechen die Informatiker und Neurowissenschaftler von der University of Texas in Austin.