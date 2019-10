Wie man Depression heilen kann : Bleierne Zeit

Keine Freude mehr, nirgends: Depressive leiden an der Welt und an sich selbst. Bild: dpa

Es ist so leer innen drin, fühlt sich wie versteinert an. Alles ist schlimm. Fängt es an zu regnen, bricht man in Tränen aus. Kino oder Kochen mit Freunden macht keinen Spaß mehr, der Beruf sowieso nicht. Keiner versteht, warum es so unendlich schwierig ist, einzukaufen oder aufzuräumen oder überhaupt den Tag zu überstehen. Jeder ist mal traurig oder niedergeschlagen, aber das hat nichts mit einer Depression zu tun. „Es ist zwar etwas besser geworden, aber nach wie vor werden Depressionen vorschnell als Reaktion auf schwierige Lebensumstände aufgefasst“, sagt Ulrich Hegerl, Professor für Psychiatrie an der Uniklinik Frankfurt. „Ich wünsche mir, dass die Depression endlich als das gesehen wird, was sie ist: eine schwere, aber gut behandelbare Krankheit, die jeden mit entsprechender Veranlagung treffen kann.“

In Deutschland leiden schätzungsweise 5,3 Millionen Menschen unter einer Depression. Schon ist von einer „Depressions-Epidemie„ die Rede. Verantwortlich gemacht wird unser modernes Leben: mehr Druck, mehr Perfektionismus, mehr Leistung. So verzeichnete der Dachverband der Betriebskrankenkassen im Jahr 2014 mehr als doppelt so viele Krankschreibungen wegen Depressionen wie 2003. Doch mit dem Epidemie-Mythos räumten kürzlich Forscher des Robert-Koch-Instituts in Berlin auf. Sie verglichen die Erkrankungszahlen zweier repräsentativer Umfragen, durchgeführt einmal zwischen 1997 und 1999 mit 4176 Teilnehmern und einmal zwischen 2009 und 2012 mit 3265 Teilnehmern. In beiden Zeiträumen erkrankten innerhalb eines Jahres prozentual gleich viele Menschen, nämlich im Schnitt jeder dreizehnte Erwachsene.