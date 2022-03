Dauerhafte Reparatur : Genschere lindert schweres Leberleiden

Gentherapeuten setzen große Hoffnungen in die Genschere Crispr-Cas9, die Mutationen schnell, einfach und zielsicher repariert. Allerdings muss die Genschere für die Korrektur der meisten Erbkrankheiten in das Organ geschafft werden, wo sich die krank machende Wirkung der angeborenen Mutationen entfaltet. Das setzt voraus, dass Crispr-Cas9 über das Blutgefäßsystem tatsächlich dorthin gelangt und nur dorthin. Das ist eine enorme Hürde. Im vergangenen Jahr haben Ärzte um den neuseeländischen Leberspezialisten Ed Gane von der Universität Auckland im „New England Journal of Medicine“ gezeigt, dass dies für die Leber tatsächlich möglich ist. Vor wenigen Tagen gaben Gane und die an der Studie beteiligten Unternehmen Intellia Therapeutics und Regeneron Pharmaceuticals bekannt, dass die Wirkung der einmaligen Leber-Gentherapie auch nach einem Jahr noch anhält. Der Zeitschrift „Science“ waren schon die ersten Daten der Studie vor einem Jahr die Kür zu einem „Durchbruch des Jahres 2021“ wert.

Die Mediziner um Gane hatten eine Gruppe von fünfzehn Patienten behandelt, die an der Erbkrankheit Transthyretin-Amyloidose leiden. Bei diesem Leiden ist das TTR-Gen mutiert. Das in der Leber gebildete und ins Blut abgegebene TTR-Protein faltet sich unter der Wirkung der Mutationen nicht mehr korrekt und lagert sich in Nervenzellen und Herzmuskelzellen ab. Menschen mit dieser Erkrankung können im Erwachsenenalter schwere Nervenschmerzen, Taubheitsgefühle und Herzversagen entwickeln. Weltweit leiden etwa 50.000 Menschen unter der angeborenen Form, bis zu einer halben Million unter einer spontan auftretenden Variante.