Sprachstörung : Was sich hinter „Aphasie“ verbirgt

„Stirb langsam“-Star Bruce Willis beendet seine Karriere, weil bei ihm eine Aphasie diagnostiziert worden sei. Auch in Deutschland ist das kein so seltenes Krankheitsbild.

Die eigene Sprache ist von unschätzbarem Wert, oder wie Ludwig Wittgenstein es ausdrückte: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Ein schweres Schicksal ist es darum, wenn man die Fähigkeit, mit den Mitmenschen direkt zu kommunizieren, verliert – „Aphasie“ ist die medizinische Bedeutung für eine Sprachstörung und bedeutet so viel wie „ohne Sprache“. Während das Denken völlig ungestört sein kann, fällt es den Betroffenen schwer, sich auszudrücken. Auch Schauspieler Bruce Willis soll davon betroffen sein, weshalb er seine Karriere beenden muss. In Deutschland sind rund 70.000 Menschen von einer Aphasie betroffen, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Hinter diesem Krankheitsbild steckt meist eine Schädigung der für Sprache zuständigen Bereiche im Gehirn, in etwa 80 Prozent der Fälle als Folge eines Schlaganfalls. Rund 30 Prozent der Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, sind unmittelbar nach dem Ereignis aphasisch, doch die Sprachfunktion kehrt bei etwa der Hälfte der Betroffenen nach einigen Wochen bis Monaten zurück. Denn das Gehirn ist ein plastisches Organ, es kann sich bis ins hohe Alter verändern.

Andere Gründe für eine dauerhafte Aphasie sind etwa ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, bei jedem zehnten Patienten mit Aphasie, und seltener eine Entzündung. Auch ein Gehirntumor, eine fortschreitende Demenz oder seltene epileptische Liden wie das Landau-Kleffner-Syndrom können die Ursache sein.

Das Krankheitsbild wird dadurch geprägt, welche Bereiche des Sprachnetzwerks im Gehirn gestört sind. Das befindet sich grob hinter der Schläfe, bei Rechtshändern meist auf der linken Seite, bei Linkshändern rechts oder links. Zu den Sprachzentren gehören Teile des sogenannten Temporallappens, hier liegt das Wernicke-Areal, in dem Gehörtes verarbeitet wird, und ein nahegelegener Teil des Großhirns direkt vor dem motorischen Kortex, das Broca-Areal, das eher für die Produktion von Sprache zuständig ist.

Wenn die Worte nicht kommen wollen

Grundsätzlich können bei einer Aphasie unterschiedliche Aspekte der Kommunikation beeinträchtigt sein, das Sprechen und das Verstehen von Sprache, aber auch Lesen, Schreiben oder Gestik können leiden. Betroffene haben Schwierigkeiten, Wörter zu finden, sprechen stockend oder durcheinander.

Die extremste Ausprägung ist die globale Aphasie, Betroffene können kaum sprechen und verstehen nur noch einfache Aufforderungen. Bei der sogenannten Broca-Aphasie hingegen ist eher die Produktion von Sprache gestört. Die Kranken verstehen zwar noch, was ihre Mitmenschen sagen, doch selbst zu sprechen fällt ihnen sehr schwer und ist teils unmöglich, die Wörter kommen abgehackt daher und ihre Sätze klingen nach einem Telegramm. Anders ist es bei der sogenannten Wernicke-Aphasie, hierbei sind im Gehirn die Bereiche beeinträchtigt, die für das Verständnis von Sprache zuständig sind. Was andere sagen, verstehen die Patienten inhaltlich schlechter. Im äußersten Fall hören die Patienten nur noch den Klang der Wörter, ohne deren Bedeutung einordnen zu können. Sie selbst reden teils viel und unzusammenhängend.

Die Folgen einer Aphasie sind für die Betroffenen und ihre Angehörigen und Freunde schwer - die Kranken ziehen sich mitunter zurück und werden depressiv. Im Alltag behelfen sich die Betroffenen, wenn möglich, mit Hilfsmitteln, etwa in dem sie ihre Gedanken aufschreiben. Allerdings geht eine Aphasie nicht selten mit anderen kognitiven Störungen einher, wie Lähmungen, Konzentrationsstörungen oder Handlungsstörungen. Die Diagnose wird anhand von neuropsychologischen Tests gestellt, die Ursache in Gehirnscans etwa durch das MRT oder CCT gesucht. Medikamente werden zwar initial nach einem Schlaganfall eingesetzt, doch eine chronische Aphasie lässt sich nicht mit Arzneien beheben. Gezieltes Training mit einem Logopäden, also Sprachtherapie, kann vielen Betroffenen helfen. In klinischen Studien werden auch Verfahren der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation erprobt, dabei sollen, vereinfacht gesagt, Magnetimpulse helfen, die Reorganisation der Nervenzellen zu aktivieren.