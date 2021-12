Umstrittene Medikamente : Der langfristige Nutzen der Antidepressiva

Der Nutzen von Antidepressiva wurde zuletzt immer wieder infrage gestellt. Die Mittel wirkten kaum besser als ein Placebo, so die Kritik in den einschlägigen Studien. Zwei Psychologen aus Salzburg und Zürich kritisierten vor zwei Jahren entsprechend die Behandlungsleitlinie für Depressionen: Die Empfehlungen widersprächen dem derzeitigen Kenntnisstand, weil sie die Wirksamkeit der Antidepressiva positiver darstellten, als sie sei. „Wir haben Antidepressiva überschätzt“, sagt der Schweizer Psychiater Gregor Hasler, Spezialist für Depressionen im Weltverband der Psychiatrie. „Man darf aber nicht den Fehler begehen, sich nur auf die akute Symptomlinderung zu konzentrieren.“ Dies sei nämlich nur eines der Therapieziele. Mindestens ebenso wichtig sei, dass der Patient symptomfrei bleibt und keinen Rückfall bekommt. Dabei scheinen Antidepressiva zu nutzen, wie eine Studie des University College in London vermuten lässt.

478 Patienten, die mindestens zwei depressive Episoden erlitten oder mindestens zwei Jahre lang Antidepressiva genommen hatten, wurden in zwei Gruppen randomisiert. 238 Patienten nahmen ihre Antidepressiva normal weiter, Präparate, die auch in Deutschland häufig verschrieben werden, nämlich Citalopram, Fluoxetin, Sertralin und Mirtazapin. Die übrigen 240 Patienten reduzierten ihre Antidepressiva, stoppten sie dann und bekamen stattdessen Placebos. Nach einem Jahr hatten in der Placebo-Gruppe fast doppelt so viele Patienten einen Rückfall bekommen, zudem waren die Rückfälle im Schnitt frühzeitiger aufgetreten.