Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler Arzneimittel, die gegen die Alzheimer-Demenz hilft. Betroffene fallen oft zunächst mit Gedächtnislücken auf, können später ihren Alltag nicht mehr regeln, verlieren das Sprachvermögen und die Kontrolle über Körperfunktionen, der Tod ist die Folge. Neuartige Antikörper scheinen den Verlauf der Erkrankung zumindest abzumildern. Ergebnisse einer klinischen Studie zu einem vielversprechenden Wirkstoff namens Donanemab wurden nun im Fachjournal „Jama“ veröffentlicht.

Es handelt sich um einen sogenannten Immunglobulin G1 monoklonalen Antikörper, der an das Protein Beta-Amyloid bindet. Dieses sammelt sich im Gehirn von Alzheimer-Patienten in Form von Plaques, welche von vielen Wissenschaftlern als Auslöser der Erkrankung eingeschätzt werden. Die Antikörper sollen die Plaques entfernen – verbunden ist dies mit der Hoffnung, dass so der Verlauf der Krankheit gestoppt oder zumindest verlangsamt werden kann. Bisher wurden in den USA zwei Antikörper dieser oder ähnlicher Art zugelassen, Aducanumab und vorläufig auch Lecanemab. Allerdings werden sie aufgrund ihrer Nebenwirkungen, nur mäßigen Wirksamkeit und hohen Kosten nicht sehr häufig genutzt.